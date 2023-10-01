Україна має так відбудовувати своє законодавство, аби люди з окупованих територій захотіли повернутися. Кримінальне переслідування всіх тих, хто співпрацював з державою-окупантом є найжорсткішим засобом реагування, тому потрібні інші інструменти реагування, зокрема, адміністративні засоби.

Про це повідомив експерт Медійної ініціативи за права людини, адвокат Андрій Яковлєв в етері "Кримського питання".

Він навів приклад Німеччини, коли після поразки Гітлера, до тих німців, які співпрацювали з нацистською владою, застосовувалась люстрація — не кримінальне переслідування, а адміністративні засоби. Тобто коли людина або визнає, що вона співпрацювала, або не визнає.

Тоді перед Німеччиною стояла задача об'єднати дві частини країни так, щоб вона могла далі жити єдиною країною, для чого й відбудовується державна політика — стимулюючі та мотиваційні правила.

"Тому що дуже велика кількість людей вимушено або не вимушено співпрацює. І органи кримінальної юстиції - прокуратура, вона не може справитись з цим потоком. Тому потрібні інші інструменти реагування, вони називаються "державна політика". Відповідно, державна політика вже враховує безліч факторів, у тому числі й кількість цих порушень", — пояснив Яковлєв.

Він навів приклад протиправної поведінки вчителів за статтею 111-1 КК України щодо впровадження стандартів освіти держави-агресора в закладах освіти або здійснення пропаганди у школах. У Криму вчителів нараховується близько 40 тисяч, що є великою кількістю. Переслідування навіть частини з цих педагогів буде здійснюватися заважко.

"Можливо нам потрібні інші засоби реагування на поведінку цих людей, аніж просто кримінальне переслідування. Зараз ми всіх караємо. Тобто держава діє за принципом меча. Вона не впливає на поведінку цих людей, а просто застосовує найжорсткіші засоби реагування, тобто кримінальні. Чи це виправдано, чи невиправдано — час покаже. Але, на мій погляд, це не зовсім відповідає багатьом аспектам, у тому числі бажання реінтегрувати частину населення, повернути в українське суспільство. Бо колись деокупація станеться і ми ж не будемо всіх повністю переслідувати. Нам потрібно так налаштовувати життя на окупованих територіях, щоб могло відбуватися повернення в український простір цих людей. А просто кримінальним переслідуванням навряд чи це буде досягнено", — сказав адвокат.

Водночас міжнародне право, зокрема Женевська конвенція, не забороняє застосовувати кримінальну відповідальність щодо людей в окупації, які перейшли на бік держави-окупанта. Але треба враховувати багато факторів.

"Ми маємо так відбудовувати своє законодавство, щоб ці люди захотіли повернутися і вони зараз, припустимо, почали змінювати цю поведінку, або були готові до повернення. Якщо ми застосовуємо кримінальну відповідальність, то ці люди лякаються. Ми вже бачили, що на звільнених територіях, навіть якщо вони не вчиняли злочинів, вони уходять з російськими солдатами, коли ті відступають. Відповідно, ці люди не відчувають себе такими, що можуть повернутися", — зауважив Яковлєв.

Підписуйтеся на новини Суспільне Крим у Telegram, Viber та у Facebook