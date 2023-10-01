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Обстріли Донеччини: 19 обстріляних НП та понад 70 пошкоджених об'єктів
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Обстріли Донеччини: 19 обстріляних НП та понад 70 пошкоджених об'єктів

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Обстріли Донеччини: 19 обстріляних НП та понад 70 пошкоджених об'єктів
Фото: Alex Babenko/AP

Протягом минулої доби армія РФ обстріляла 19 міст та сіл Донеччини, пошкоджено понад 70 цивільних об'єктів. Серед поранених дві дитини, 13 та 17 років. Про це повідомляє Поліція Донеччини

Під вогнем окупантів перебували:

  • міста Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Торецьк, Часів Яр,
  • селища Велика Новосілка, Курдюмівка, Очеретине,
  • села Богоявленка, Дальнє, Дачне, Ласточкине, Маяк, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Петрівка, Сокіл, Торське.

Руйнувань зазнав 71 цивільний об’єкт: 26 житлових будинків, 36 автомобілів, цехи, дитячий садок, школа, ЛЕП.

Авіабомбу "КАБ-500" росіяни скинули на Костянтинівку, поранили 13-річну дитину. По Краматорську Росія вдарила двома ракетами С-300.

За даними Донецької ОВА також під обстрілами Пречистівка, Богоявленка і Вугледар. А зранку 1 жовтня відбувся масований артобстріл Авдіївки. У Сіверську пошкоджено 2 інфраструктурні об'єкти.

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