Протягом минулої доби, 30 вересня 2023 року, Сили оборони півдня завдали чергових ударів по позиціях російських окупантів на лівобережжі Херсонської області. Ліквідували 26 військових РФ.

Про це у Telegram повідомили Сили оборони півдня.

Також за добу українські військові знищили чотири танки, реактивну систему залпового вогню "Град", чотири гармати, розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Мерлін", шість одиниць автобронетехніки, три човни та комплекс відеоспостереження "Муром-М" російської армії.

Раніше, Сили оборони півдня повідомили, що протягом доби, 28 вересня, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини завдали ударів по позиціях російської армії. Ліквідували 18 військових РФ, знищили три гармати, розвідувальний безпілотний літальний апарат типу "Supercam", два човни та три польові пункти боєпостачання армії РФ.

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