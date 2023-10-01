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Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць
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Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць

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Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Житомирська ОВА

Першого жовтня у День захисників та захисниць України о дев'ятій ранку в Загальнонаціональну хвилину мовчання у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць України.

У такий спосіб в Україні вшановують пам’ять тих, хто поклав своє життя, боронячи Україну від агресії РФ.

О дев'ятій ранку житомиряни прийшли на центральний майдан Житомира до пам'ятника "Захисникам України у війні з російським агресором", долучившись до вшанувань пам’яті полеглих захисників і захисниць України.

У Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

На хвилину люди та автівки зупинилися, віддаючи шану полеглим героям та героїням України .

У Житомирі у загальнонаціональну хвилину мовчання зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників та захисниць України
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

Загальнонаціональна хвилина мовчання у Житомирі
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Житомирська ОВА

Загальнонаціональна хвилина мовчання: у Житомирі на хвилину зупиняли рух в пам'ять про полеглих захисників і захисниць
Житомир, 1 жовтня 2023 року. Фото: Володимир Жабровець для Суспільного Житомир

Раніше Суспільне повідомляло, що 1 жовтня, Україна вперше відзначає День захисників і захисниць та День українського козацтва у нову дату. Президент України Володимир Зеленський закликав усіх українців о 09:00 вшанувати загиблих воїнів хвилиною мовчання.

Що відомо про День захисників та захисниць України

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

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