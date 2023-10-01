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Нічна атака РФ: в Одеській області знищили 14 "Шахедів"
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Нічна атака РФ: в Одеській області знищили 14 "Шахедів"

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Нічна атака РФ: в Одеській області знищили 14 &quot;Шахедів&quot;
Дрони у небі. Фото ілюстративне: GETTY IMAGES

У небі над Одещиною знищили 14 "Шахедів" під час нічної атаки російської армії.

Про таке повідомили на сторінці у Facebook повітряного командування "Південь".

Ще один дрон-камікадзе збили над Миколаївщиною.

"Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено 10 ударних БпЛА "Shahed-136/131", ще 5 збито іншими підрозділами Сил оборони півдня України", — йдеться у повідомленні.

Один зі збитих "Шахедів" на рахунку підрозділу ВМС.

Нагадаємо, повітряна тривога пролунала в Одеській області близько 22:30 29 вересня і тривала понад три години. У Повітряних силах повідомляли про кілька ударних груп ударних дронів російської армії, які рухалися у бік Одещини.

Пізніше у Силах оборони півдня України повідомили про бойову роботу ППО.

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