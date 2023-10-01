У Кропивницькому вшанували захисників та захисниць України. На центральній площі вручили державні та обласні відзнаки, поклали квіти до меморіалу, пам'ятних дощок захисників та на Алеях Слави місцевих кладовищ. Під час хвилини мовчання в місті зупиняли транспорт.
Участь у вшануванні взяли військові, представники влади, місцеві жителі. О 9:00 загиблих вшанували хвилиною мовчання. На декілька хвилин перекрили рух вулицею Велика Перспективна — на відрізку між вулицями Шевченка та Гоголя. На цьому відрізку водії зупинили свої машини й вийшли назовні, щоб вшанувати пам'ять загиблих, зупинився громадський транспорт в центральній частині міста, решта водіїв з машин не виходили, чекали, поки відновлять рух центральною вулицею. Перехожі, за спостереженнями журналістів Суспільного, під час хвилини мовчання не зупинялись.
До Дня захисників та захисниць України державні відзнаки отримали бійці військових частин, які дислокуються в регіоні. Посмертні відзнаки загиблих військових вручили їхнім рідним.
Серед пів сотні світлин військових 57 бригади, яких нині розшукають рідні – фото 30-річного Андрія Непоменка , якого півтора роки чекає з полону мати, кропивничанка Валентина Непоменко.
"Андрій – у колонії Суходольська Луганської області. За непідтвердженими даними від звільнених з полону, його засудили на 20 років. 22 квітня 2022 року біля селища Новотошківське багато наших захисників з 57-ої бригади зникли й загинули. 18 ми знайшли у полоні".
Подякувати захисникам прийшли на площу Героїв Майдану переселенці з Маріуполя. Серед них – Ірина Шаталова.
"Наша надія – глибоко в серці й душі. Ми живемо лише надією. Сподіваємось, що ми переможемо. Одразу після деокупації – ми поїдемо в Маріуполь".
Кропивничанка Надія Вербова прийшла, аби вшанувати пам’ять сина Сергія, який загинув біля Бахмута у вересні 2022 року.
"Хто розшукує – треба надіятись, що повернуться. А в кого вже немає (загинули рідні – ред.) – треба триматися. Молитися і надіятися, щоб війна ця проклята закінчилась. І щоб не гинули діти".
Вшанування на площі Героїва Майдану тривало 40 хвилин.