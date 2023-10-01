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Зупиняли транспорт, вручали відзнаки. У Кропивницькому вшанували захисників та захисниць України
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Зупиняли транспорт, вручали відзнаки. У Кропивницькому вшанували захисників та захисниць України

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Зупиняли транспорт, вручали відзнаки. У Кропивницькому вшанували захисників та захисниць України
До меморіального знаку на кропивницькій площі Героїв Майдану поклали квіти. Фото: Суспільне Кропивницький

У Кропивницькому вшанували захисників та захисниць України. На центральній площі вручили державні та обласні відзнаки, поклали квіти до меморіалу, пам'ятних дощок захисників та на Алеях Слави місцевих кладовищ. Під час хвилини мовчання в місті зупиняли транспорт.

Участь у вшануванні взяли військові, представники влади, місцеві жителі. О 9:00 загиблих вшанували хвилиною мовчання. На декілька хвилин перекрили рух вулицею Велика Перспективна — на відрізку між вулицями Шевченка та Гоголя. На цьому відрізку водії зупинили свої машини й вийшли назовні, щоб вшанувати пам'ять загиблих, зупинився громадський транспорт в центральній частині міста, решта водіїв з машин не виходили, чекали, поки відновлять рух центральною вулицею. Перехожі, за спостереженнями журналістів Суспільного, під час хвилини мовчання не зупинялись.

Зупиняли транспорт у Кропивницькому - вшанували захисників та захисниць України
Водії зупинились і вийшли з машин, щоб вшанувати захисників та захисниць / вулиця Велика Перспективна у Кропивницькому, 1 жовтня 2023 року. Фото: Суспільне Кропивницький

До Дня захисників та захисниць України державні відзнаки отримали бійці військових частин, які дислокуються в регіоні. Посмертні відзнаки загиблих військових вручили їхнім рідним.

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День захисників та захисниць України у Кропивницькому, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Кропивницький
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День захисників та захисниць України у Кропивницькому, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Кропивницький
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День захисників та захисниць України у Кропивницькому, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Кропивницький
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День захисників та захисниць України у Кропивницькому, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Кропивницький
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День захисників та захисниць України у Кропивницькому, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Кропивницький
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День захисників та захисниць України у Кропивницькому, 1 жовтня 2023 року Фото: Суспільне Кропивницький

Серед пів сотні світлин військових 57 бригади, яких нині розшукають рідні – фото 30-річного Андрія Непоменка , якого півтора роки чекає з полону мати, кропивничанка Валентина Непоменко.

"Андрій – у колонії Суходольська Луганської області. За непідтвердженими даними від звільнених з полону, його засудили на 20 років. 22 квітня 2022 року біля селища Новотошківське багато наших захисників з 57-ої бригади зникли й загинули. 18 ми знайшли у полоні".

Валентина Непоменко мати полоненого кропивничанина
Валентина Непоменко показує фото сина, який перебуває в російському полоні. Фото: Суспільне Кропивницький

Подякувати захисникам прийшли на площу Героїв Майдану переселенці з Маріуполя. Серед них – Ірина Шаталова.

"Наша надія – глибоко в серці й душі. Ми живемо лише надією. Сподіваємось, що ми переможемо. Одразу після деокупації – ми поїдемо в Маріуполь".

Ірина Шаталова переселенка з Маріуполя у Кропивницькому
Переселенка з Маріуполя Ірина Шаталова. Фото: Суспільне Кропивницький

Кропивничанка Надія Вербова прийшла, аби вшанувати пам’ять сина Сергія, який загинув біля Бахмута у вересні 2022 року.

"Хто розшукує – треба надіятись, що повернуться. А в кого вже немає (загинули рідні – ред.) – треба триматися. Молитися і надіятися, щоб війна ця проклята закінчилась. І щоб не гинули діти".

Надія Вербова з фото загиблого сина
Надія Вербова поруч із фотографією загиблого на війні сина. Фото: Суспільне Кропивницький

Вшанування на площі Героїва Майдану тривало 40 хвилин.

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