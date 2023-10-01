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На Закарпатті вшанували пам'ять полеглих захисників України
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На Закарпатті вшанували пам'ять полеглих захисників України

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На Закарпатті вшанували пам'ять полеглих захисників України
Фото: Закарпатська обласна рада/Facebook

На Закарпатті 1 жовтня вшанували пам'ять полеглих захисників України. Область приєдналася до всеукраїнської хвилини мовчання о 9.00.

Про це повідомили на сторінці Закарпатської обласної ради у Facebook.

В Ужгороді родини загиблих захисників, військовослужбовці, ветерани, містяни та керівництво міста поклали квіти до Меморіалу загиблим воїнам і до могил Героїв на Пагорбі Слави.

На Закарпатті вшанували пам'ять полеглих захисників України
Фото: Ужгородська міська рада/Facebook

"У рамках відзначення Дня захисників і захисниць України на площі Петефі встановили інсталяцію із портретами 110 загиблих воїнів. Це захисники, які загинули, захищаючи Україну від російських окупантів із 2014 року", — йдеться у повідомленні.

На Закарпатті вшанували пам'ять полеглих захисників України
Фото: Закарпатська обласна рада/Facebook

Такі ж інсталяції встановили й на центральній площі Мукачева. Вони присвячені 54-м містянам, які загинули, захищаючи Україну. Серед них — і відомий як "Привид Києва" Андрій Люташин, котрий, скерувавши свій палаючий винищувач на колону окупантів, врятував столицю від окупації, — додають в облраді.

На Закарпатті вшанували пам'ять полеглих захисників України
Фото: Ужгородська міська рада/Facebook

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