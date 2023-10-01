На Запоріжжі минулої доби, 30 вересня, у Пологівському, Запорізькому та Василівському районах внаслідок російських обстрілів сталося дев'ять пожеж. Одна людина дістала поранення.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними служби, внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури, травм дістала одна людина.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, Запорізька область, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

А в чотирьох населених пунктах Пологівського району горіли три господарчі та надвірна споруда. Загалом охопило вогнем 95 кв.м.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, Запорізька область, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Загалом впродовж доби виникло дев'ять пожеж, з них чотири — в екосистемах на площі 2,3 га.

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