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На Запоріжжі минулої доби внаслідок обстрілів РФ сталося дев'ять пожеж: є поранений
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На Запоріжжі минулої доби внаслідок обстрілів РФ сталося дев'ять пожеж: є поранений

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На Запоріжжі минулої доби внаслідок обстрілів РФ сталося дев'ять пожеж: є поранений
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, Запорізька область, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

На Запоріжжі минулої доби, 30 вересня, у Пологівському, Запорізькому та Василівському районах внаслідок російських обстрілів сталося дев'ять пожеж. Одна людина дістала поранення.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомили в ГУ ДСНС у Запорізькій області.

За даними служби, внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури, травм дістала одна людина.

На Запоріжжі минулої доби внаслідок обстрілів РФ сталося дев'ять пожеж
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, Запорізька область, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

А в чотирьох населених пунктах Пологівського району горіли три господарчі та надвірна споруда. Загалом охопило вогнем 95 кв.м.

На Запоріжжі минулої доби внаслідок обстрілів РФ сталося дев'ять пожеж
Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілів, Запорізька область, 30 вересня 2023 року. Фото: ГУ ДСНС України в Запорізькій області

Загалом впродовж доби виникло дев'ять пожеж, з них чотири — в екосистемах на площі 2,3 га.

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