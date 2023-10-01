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Хвилина мовчання, молебень та квіти: у Черкасах вшанували полеглих захисників і захисниць
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Хвилина мовчання, молебень та квіти: у Черкасах вшанували полеглих захисників і захисниць

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Хвилина мовчання, молебень та квіти: у Черкасах вшанували полеглих захисників і захисниць
Суспільне Черкаси

1 жовтня о 9 ранку на Площі Слави у Черкасах долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України.

1 жовтня в Україні вперше відзначають День захисників та захисниць, християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці.

За словами кореспондентки Суспільного Валентини Шнур, на вулицях було майже порожньо, але зачувши хронометр люди спинялися. Родини загиблих черкасців, представники влади, спецслужб, духовенство та небайдужі громадяни зібралися біля меморіалу на Площі Слави.

У Черкасах 1 жовтня вшанували полеглих захисників і захисниць
Суспільне Черкаси

У Черкасах 1 жовтня вшанували полеглих захисників і захисниць
Суспільне Черкаси

Хвилина мовчання, молебень та квіти: у Черкасах вшанували полеглих захисників і захисниць
Суспільне Черкаси

Хвилина мовчання, молебень та квіти: у Черкасах вшанували полеглих захисників і захисниць
Суспільне Черкаси

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