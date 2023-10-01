1 жовтня о 9 ранку на Площі Слави у Черкасах долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України.

1 жовтня в Україні вперше відзначають День захисників та захисниць, християни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці.

За словами кореспондентки Суспільного Валентини Шнур, на вулицях було майже порожньо, але зачувши хронометр люди спинялися. Родини загиблих черкасців, представники влади, спецслужб, духовенство та небайдужі громадяни зібралися біля меморіалу на Площі Слави.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

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