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У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
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У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів

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У Києві хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів, День захисника
Хвилина мовчаня на Майдані Незалежності у Києві 1 жовтня 2023 року. Фото: Влада Прізова/Суспільне.

У Києві на Майдані Незалежності о 9 ранку хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.

За її словами, зібралося до ста людей.

У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Хвилина мовчання у Києві, 1 жовтня 2023 року. Фото: Влада Прізова/Суспільне

Прийшла встановити прапорець і вшанувати пам'ять загиблого на війні друга Аміна з Херсонщини. Жінка розповідає, що вона і її друзі виїхали з окупації до Чернівецької області. У Чернівцях працювала в кав'ярні і рівно о 9.00 щодня вшановувала пам'ять загиблих військових.

"Коли люди приходили за кавою, не було розуміння у людей. А це найменше, що ми можемо зробити — віддати їм шану. Ми вирішили приїхати в Київ, поставити прапорець і віддати їм шану, бо вони на це заслужили. Я б хотіла, щоб люди розуміли і знали, і ніколи не забували про ціну", — розповіла Аміна.

У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Хвилина мовчаня на Майдані Незалежності у Києві 1 жовтня 2023 року. Фото: Влада Прізова/Суспільне.

У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Хвилина мовчаня на Майдані Незалежності у Києві 1 жовтня 2023 року. Фото: Влада Прізова/Суспільне.

Серед присутніх і Дар'я з Маріуполя. З нині окупованого міста вона виїхала за два дні до повномасштабного вторгнення.

"У мене дуже велика вдячність до всіх тих, хто захищав моє місто і хто захищав нашу Україну. З 2014 року я хвилююсь за кожну смерть, за кожного героя, для мене це дуже важливо", — сказала Дар'я.

У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Хвилина мовчаня на Майдані Незалежності у Києві 1 жовтня 2023 року. Фото: Влада Прізова/Суспільне.

У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Хвилина мовчаня на Майдані Незалежності у Києві 1 жовтня 2023 року. Фото: Влада Прізова/Суспільне.

У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів
У Києві на Майдані Незалежності хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих воїнів. Хвилина мовчаня на Майдані Незалежності у Києві 1 жовтня 2023 року. Фото: Влада Прізова/Суспільне.

День захисників України почали відзначити 14 жовтня з 2015 року. Цього ж дня відзначалося свято Покрова Пресвятої Богородиці, яка вважається покровителькою українських козаків. Також 14 жовтня — це офіційний день заснування Української повстанської армії.

У 2021 році свято трансформувалося у День захисників та захисниць. А після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар було перенесено на 1 жовтня.

Також у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають бійці Тероборони. Подія була запроваджена 2020 року.

Президент 16 березня 2022 року підписав указ про щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о дев'ятій ранку за загиблими внаслідок російської агресії.

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