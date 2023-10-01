У Тернополі відбулися урочисті заходи з нагоди 1 жовтня

У Тернополі відбулися урочистості з нагоди 1 жовтня. На цей день припадає відзначення Дня українського козацтва, 81-річниці Української Повстанської Армії, Дня захисників і захисниць України та Покрови Пресвятої Богородиці. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Люди зібралися біля ЦУМу, що на вулиці Руській.

Люди тримають прапори та плакати. Фото: Суспільне Тернопіль

О 8:55 по вулиці Руській тимчасово перекрили рух. О 9:00 громадськість долучилася до загальнонаціональної хвилини мовчання та вшанування загиблих захисників.

Розгорнули великий прапор Фото: Суспільне Тернопіль Люди прийшли на вшанування загиблих захисників Фото: Суспільне Тернопіль Військовослужбовці й правоохоронці Фото: Суспільне Тернопіль

Потім іпровізована колона з прапором у супроводі військового оркестру пройшла повз куби з портретами загиблих бійців до Театрального майдану.

Військовий оркестр Фото: Суспільне Тернопіль Куби з портретами загиблих воїнів у російсько-українській війні Фото: Суспільне Тернопіль Бульваром Тараса Шевченка пронесли державний прапор Фото: Суспільне Тернопіль Імпровізована колона Фото: Суспільне Тернопіль Люди йдуть на Театральний майдан Фото: Суспільне Тернопіль

На Театральному майдані священники відслужили молебень за загиблими захисниками України.

Урочистості на Театральному майдані Фото: Суспільне Тернопіль Люди вишикувалися на центральній площі Тернополя Фото: Суспільне Тернопіль Ведучі урочистих заходів Фото: Суспільне Тернопіль Прапор на майдані Фото: Суспільне Тернопіль Молебень Фото: Суспільне Тернопіль

Також під час урочистостей із нагоди 1 жовтня відбулося нагородження.

Відзнаку від Тернопільської обласної ради за виявлену мужність під час виконання службових обов’язків та незламність у захисті державного суверенітету отримав Петро Кузняк.

Петро Кузняк. Фото: Суспільне Тернопіль

Військовий розповів, воює на Бахмутському напрямку. Зараз він проходить реабілітацію.

"Ми є. Ми відстоюємо свою державність. Ми відстоїмо свою Україну. Ми – об’єднанні, як і козаки, як і УПА. Ми згуртовані і готові далі захищати свою неньку Україну".

Керівництво області та військовослужбовці. Фото: Суспільне Тернопіль

Підполковниця українського козацтва та волонтерка Тетяна Мостова отримала нагрудний знак від міського голови.

"Вже 10 років ми боремося з нашим ворогом. Українське козацтво — це історія покоління захисників, воїнів вільних і незалежних, які борються за свої права і свободи. 10 років ми займаємося волонтерською діяльністю, кожного тижня ми відправляємо по 2-3 буси на передові позиції і самі їздимо до наших захисників, щоб підтримати їх, щоб привезти частинку дому і, звичайно, наблизити перемогу".

Тетяна Мостова. Фото: Суспільне Тернопіль

Начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш нагороджує військовослужбовця. Фото: Суспільне Тернопіль

Олена Антощук із сином Глібом прийшла вшанувати пам’ять про чоловіка Тимофія Антощука. Він загинув 10 місяців тому. Жінка каже, її чоловік посмертно отримав звання "Почесний громадянин міста".

"Нагороди, це просто пам’ять, для сина, напевно, більше, щоб він гордився і знав, що його тато герой. А для мене — мені чоловіка треба, а не нагороди".

Олена Антощук із сином Глібом. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагороди. Фото: Суспільне Тернопіль

Завершилися заходи покладанням квітів до Монумента Незалежності.

Покладання квітів. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, День захисників і захисниць України започатковано 14 жовтня 2014 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Цьогоріч цей день вперше відзначають 1 жовтня. Змінили дати святкування 28 липня цього року, аби відмовитися від російської спадщини. Цьому передувала реформа церковного календаря в Україні.