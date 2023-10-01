Російські війська вчергове обстріляли акваторію Миколаївщини

На Миколаївщині вночі 30 вересня російські військові завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

30 вересня обстріли акваторії фіксували о 23:46.

"Російські артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Миколаївщини

У Снігурівці на Миколаївщині в ніч проти першого жовтня пролунали два вибухи. Громаду атакували російські безпілотники. Загиблих та поранених немає.

У ніч на 1 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони було знищено один безпілотник типу "Shahed 131/136".

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