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Російські війська вчергове обстріляли акваторію Миколаївщини
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Російські війська вчергове обстріляли акваторію Миколаївщини

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На Миколаївщині вночі 30 вересня російські військові завдали артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Люди не травмувалися.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

30 вересня обстріли акваторії фіксували о 23:46.

"Російські артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Миколаївщини

  • У Снігурівці на Миколаївщині в ніч проти першого жовтня пролунали два вибухи. Громаду атакували російські безпілотники. Загиблих та поранених немає.
  • У ніч на 1 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони було знищено один безпілотник типу "Shahed 131/136".

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