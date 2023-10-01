В Одеській області внаслідок ДТП загинув водій мікроавтобуса

На Одещині через аварію загинув водій мікроавтобуса Volkswagen, ще дві людини отримали травми. Надзвичайна подія сталась увечері близько 20:20 30 вересня на трасі Київ — Одеса.

Про таке повідомили 1 жовтня на сторінці у Facebook ДСНС в Одеській області.

Вантажний автомобіль "КАМАЗ" зіткнувся з автомобілем Volkswagen. Водій останнього загинув, два пасажири вантажівки отримали поранення, повідомили у Службі порятунку.

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