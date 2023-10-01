Атакували безпілотниками та артилерією: як минула ніч на Дніпропетровщині

У ніч на 1 жовтня російські війська атакували безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Через влучання БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Один з безпілотників знищили військові повітряного командування "Схід".
Також війська РФ дарили з важкої артилерії по Нікополю та Великомихайлівській громаді Синельниківського району.
Пошкоджені лінія електропередач та газогін. Загиблих та поранених немає.
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