Атакували безпілотниками та артилерією: як минула ніч на Дніпропетровщині

У ніч на 1 жовтня російські війська атакували безпілотниками Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Через влучання БпЛА є руйнування цивільної інфраструктури. Виникла пожежа – рятувальники вогонь локалізували.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Один з безпілотників знищили військові повітряного командування "Схід".

Також війська РФ дарили з важкої артилерії по Нікополю та Великомихайлівській громаді Синельниківського району.

Пошкоджені лінія електропередач та газогін. Загиблих та поранених немає.

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