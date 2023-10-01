Атака безпілотників. У Снігурівці на Миколаївщині вночі лунали вибухи

У Снігурівці на Миколаївщині в ніч проти першого жовтня пролунали два вибухи. Загиблих та поранених немає.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Іван Кухта.

"У Снігурівці пролунали два вибухи. На місці вже працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Будь ласка, перебувайте в укриттях", — написав Іван Кухта.

За даними Миколаївської ОВА, 1 жовтня близько 01:15 за межами населеного пункту Снігурівської громади зафіксували удари російських безпілотників, ймовірно "Shahed 131/136".

"Внаслідок влучання пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан. Окрім того, виникла пожежа сухої трави, яка була оперативно ліквідована", — йдеться в повідомленні.

Також у ніч проти 1 жовтня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони було знищено один безпілотник типу "Shahed 131/136".

Що відомо про Снігурівку під час повномасштабного вторгнення

Військовослужбовці Російської Федерації 19 березня 2022 року захопили Снігурівку. Окупаційна адміністрація Херсонщини оголосила підконтрольними захоплені населені пункти Миколаївської області.

Десятого листопада 2022 року Сили оборони України звільнили місто Снігурівка.

Востаннє російська війська атакували Снігурівську громаду в ніч проти 18 вересня. Загиблих та поранених не було.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.