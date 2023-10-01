71-річна жителька Кривого Рогу вирощувала вдома кущі конопель

Жителька Кривого Рогу на Дніпропетровщині вирощувала на присадибній ділянці свого дому кущі нарковмісної речовини висотою понад три метри.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

29 вересня правоохоронці провели обшук на території приватного домоволодіння Центрально-Міського району за помешканні 71-річної жінки.

В результаті слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили кущі коноплі. Речові докази відправили на експертизу.

Слідчі заходи відбулися в рамках кримінального провадження відкритого за частиною 1 статті 310 Кримінального кодексу України.

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