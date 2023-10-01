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71-річна жителька Кривого Рогу вирощувала вдома кущі конопель
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71-річна жителька Кривого Рогу вирощувала вдома кущі конопель

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71-річна жителька Кривого Рогу вирощувала вдома кущі конопель
Фото: поліція Дніпропетровщини

Жителька Кривого Рогу на Дніпропетровщині вирощувала на присадибній ділянці свого дому кущі нарковмісної речовини висотою понад три метри.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

29 вересня правоохоронці провели обшук на території приватного домоволодіння Центрально-Міського району за помешканні 71-річної жінки.

В результаті слідчої дії правоохоронці виявили та вилучили кущі коноплі. Речові докази відправили на експертизу.

Слідчі заходи відбулися в рамках кримінального провадження відкритого за частиною 1 статті 310Посів або вирощування снотворного маку чи конопель караються штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Кримінального кодексу України.

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