П'ятсот вісімдесят п'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

"Ми не граємо в доктора Хауса": офіцерка медроти з позивним "Сара" розповіла, як рятує побратимів

Молодша лейтенантка, ординаторка медичної роти Поліна до повномасштабного вторгнення працювала тренеркою і моделлю в Одесі. На початку цього року вступила до лав ЗСУ. Отримала позивний "Сара", як однойменна героїня культової стрічки "Термінатор".

Про те, чому отримала таке прізвисько, як приєдналась до ЗСУ та про найскладніші моменти на фронті військова розповіла Суспільному.