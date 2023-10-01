П'ятсот вісімдесят п'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Вночі з 30 вересня на 1 жовтня повітряна тривога в Одеському регіоні тривала понад три години. Більше про події в області читайте у хроніці.
"Ми не граємо в доктора Хауса": офіцерка медроти з позивним "Сара" розповіла, як рятує побратимів
Молодша лейтенантка, ординаторка медичної роти Поліна до повномасштабного вторгнення працювала тренеркою і моделлю в Одесі. На початку цього року вступила до лав ЗСУ. Отримала позивний "Сара", як однойменна героїня культової стрічки "Термінатор".
Про те, чому отримала таке прізвисько, як приєдналась до ЗСУ та про найскладніші моменти на фронті військова розповіла Суспільному.
ВМС збили російський "Шахед" вночі над Одещиною
Підрозділ ВМС збив російський дрон-камікадзе вночі на Одещині.
Про таке повідомили на сторінці у Facebook Військово-морських сил ЗСУ.
Повітряна тривога пролунала в Одеській області близько 22:30 29 вересня і тривала понад три години. У Повітряних силах повідомляли про кілька ударних груп ударних дронів російської армії, які рухалися у бік Одещини.
Пізніше у Силах оборони півдня України повідомили про бойову роботу ППО.
ЗСУ уразили шість зенітно-ракетних комплексів російської армії протягом доби
Ракетні війська української армії уразили шість ЗРК, десять артилерійських засобів та три склади боєприпасів РФ 30 вересня. Про таке повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу.
"Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 8 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника", — йдеться у повідомленні.