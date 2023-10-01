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Упродовж доби армія РФ атакувала 27 населених пунктів Запорізької області: є загиблий та вісім поранених
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Упродовж доби армія РФ атакувала 27 населених пунктів Запорізької області: є загиблий та вісім поранених

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Наслідки обстрілів по Запорізькій області за 30 вересня 2023 року
Наслідки обстрілів, Запорізька область, вересень 2023 року. Фото: ГУ Нацполіції в Запорізькій області

Протягом минулої доби, 30 вересня, російські військові 157 разів атакували 27 населених пунктів Запорізької області, зокрема й обласний центр. Одна людина загинула та вісім дістали поранення.

Про це сьогодні, 1 жовтня, повідомили в Запорізькій ОВА з посиланням на інформацію Національної поліції.

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю зайнялась пожежа на одному з об'єктів інфраструктури – відомо про одного постраждалого 35 років.

Під час артобстрілу Малої Токмачки загинув 61-річний місцевий житель, а жінка 66 років отримала поранення.

У Матвіївській територіальній громаді поранення отримали чоловіки 38, 50, 52, 55 та 61 років та жінка 48 років.

Армія РФ завдала 157 ударів по містах та селах Запорізької області:

  • шість ракетних — по Запоріжжю та Матвіївці;
  • п'ять авіаційних — по Оріхову, Малій Токмачці та Новоандріївці;
  • сім обстрілів з РСЗВ — по Оріхову, Малій Токмачці й Роботиному;
  • 12 разів застосувала БПЛА по Гуляйполю, Новодарівці, Новопавлівці, Роботиному, Малинівці, Малій Токмачці та Малих Щербаках;
  • 127 разів з артилерії атакувала Залізничне, Білогір'я, Левадне, Полтавку, Ольгівське, Темирівку, Преображенку, П'ятихатки, Плавні.
"Надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Новодарівки Запорізької області та покращити тактичне положення в районі західніше Вербового. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку: завдають військам РФ втрат у живій силі та техніці, виснажують їх вздовж всієї лінії фронту, — повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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