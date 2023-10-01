День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка

Останні новини та події Харкова та Харківської області 1 жовтня 2023 року: все, що відбувається у регіоні сьогодні.
"Укрзалізниця" змінює графік руху приміських поїздів між Донеччиною та Харківщиною та додає новий зі Слов'янська
З 2 жовтня Укрзалізниця змінює розклад руху приміських пасажирських поїздів, які ходять з Донеччини на Харківщину. Крім того, з 3 жовтня курсуватиме додатковий приміський поїзд між Слов'янськом та Кiндратiвкою.
Про це повідомила Донецька залізниця.
Розпочне рейс додатковий приміський поїзд № 6816/6826 сполученням Слов'янськ — Лозова — Харків-Пасажирський. Потяг вирушатиме зі Слов’янська о 15:50 та прибуватиме до Харкова о 20:36.
У зворотному напрямку приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харкiв-Пасажирський — Лозова — Слов'янськ вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 06:50 та прибуватиме до Слов'янська о 12:15. Ці потяги їздитимуть щоденно, крім четверга.
Конфлікт чоловіків у військовій формі та правоохоронців на блокпості Харкова. Поліція відкрила справу
Слідчі розслідують справу через погрози поліцейським на блокпосту на виїзді з Харкова. За попередніми даними, до блокпоста під'їхали чоловіки у військовій формі зі зброєю та вимагали припинити перевірки їхніх авто.
Це відбувалося 29 вересня близько 15:00, повідомили у пресслужбі поліції області.
"Під'їхали чотири позашляховики. З них вийшли чоловіки у військовій формі, погрожували вогнепальною зброєю усьому зведеному загону, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку. Після короткої суперечки вони поїхали з місця інциденту. Нагадуємо, що на блокпостах поліція виконує свої функціональні обов'язки відповідно до чинного законодавства в умовах воєнного часу", — сказано в дописі.
У Харкові триває "Бал хризантем" — відеоновини
У харківському екопарку розпочався "Бал хризантем". Як реагували відвідувачі — дивіться
Бійці 4-ї танкової бригади — про оборону Сватівського напрямку
Тримають позиції на Сватівському напрямку та не дають російським диверсантам просунутися вглиб Харківської області. Так зараз працюють військові з 4-ї окремої танкової бригади. Її сформували навесні 2022 року після повномасштабного вторгнення, бійці тримали оборону в Соледарі, Бахмуті, Авдіївці й тепер — на Харківщині.
Військовослужбовець бригади Вадим родом з Дніпропетровщини. На фронт пішов на початку повномасштабної війни, відтоді служить у танковій бригаді. За цей час він двічі зазнав поранення.
"Ми заїхали в Донецьку область 15 квітня 2022 року. Відтоді були на Харківщині, Луганщині. Легко не буває, зміна без війни не проходить жодна. Минулої зміни було двоє поранених, але їх вчасно евакуювали, вони у шпиталі — все добре, підлатають їх, і назад", — розповідає Вадим.
У Харкові сталася аварія зі швидкою
На проспекті Гагаріна у Харкові сталася аварія зі швидкою 1 жовтня близько 20:00.
Очевидці у соцмережах повідомили, що машина медиків перевернулася.
"Швидка їхала на виклик, пацієнта у ній не було. Ніхто не травмувався внаслідок аварії", — сказав Суспільне Харків директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
Російські війська завдали авіаударів неподалік трьох населених пунктів Харківщини
Війська РФ з авіації вдарили поблизу Гатища та Землянків, а також в районі Іванівки на Куп'янщині.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку під мінометними та артилерійськими ударами опинилися Одрадне, Дворічанське, Красне Перше.
На Куп'янському напрямку обстріляли понад десять населених пунктів, серед яких Новомлинськ, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове.
Втрати Харківщини у вересні. Згадуємо загиблих захисників поіменно
У вересні стало відомо про загибель 45 оборонців України з Харківської області. Про смерть військових офіційно повідомили громади чи університети. Список сформований за датами повідомлення про загибель чи прощання із захисниками.
Суспільне Харків згадує імена тих, хто віддав своє життя за Україну. Список не є вичерпним.
У селі Донець на Харківщині в полі підірвався комбайн, зайнялася пожежа
На Чугуївщині у селі Донець комбайн наїхав на вибухонебезпечний предмет, коли збирав пізні зернові культури в полі.
Це сталося близько 15:00 1 жовтня, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації
"Внаслідок вибуху сільськогосподарська техніка загорілася, зайнялося поле з кукурудзою. Постраждалих серед аграріїв не було, пожежу загасили", — сказано в дописі.
У харківському екопарку розпочався "Бал хризантем"
У харківському екопарку 1 жовтня розпочався "Бал хризантем". Цьогоріч на території парку висадили близько 12 тисяч квітів. Відвідувачів зустрічають працівники та пропонують пройти у зону відпочинку. У центральній частині є укриття, яке розраховане до 200 людей. Ще два бомбосховища є у Долині альпак.
Директор екопарку Сергій Остапенко розповідає, що "Бал хризантем" до повномасштабної війни проводили кожного року — це традиційний фестиваль.
"Ми вирішили поновити цю традицію, щоб підтримати дух громадян. Показати, що ми нескорені та незламні. Ми не боїмося загарбників, ми відбудовуємося", — розповідає Остапенко.
День захисників у Харкові: як містяни вшанували пам'ять загиблих воїнів
У Харкові в День захисників та захисниць, який вперше в Україні відмічають 1 жовтня, водії та перехожі вшанували пам'ять полеглих військових хвилиною мовчання.
Погода на 2 жовтня на Харківщині
Про те, якою буде погода 2 жовтня у Харкові та області, повідомили у регіональному гідрометцентрі.
- Мінлива хмарність;
- Вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів;
- Вітер північно-західний, 7-12 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 7-12° тепла, вдень 16-21°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 18-20°.
Обстріл Борової: рятувальники загасили пожежу на агропідприємстві
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"1 жовтня РФ обстріляла територію покинутого агропідприємства у Боровій Ізюмського району. Внаслідок ударів загорівся дах та конструкції складської будівлі. Загальна площа пожежі складала близько 1800 кв. м. О 13:15 її загасили. За попередніми даними, поранених немає", — йдеться у повідомленні.
РФ обстірляла два населених пункти в Ізюмському районі
РФ обстріляла Підлиман Ізюмського району 1 жовтня близько 9:00, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури. Були пошкоджені приватні будинки.
"Також вранці російські військові обстріляли Борову. Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі споруди та територія агропідприємства", — йдеться у повідомленні.
РФ обстріляла Вовчанськ з артилерії: загинув чоловік
1 жовтня близько 11:00 російські військові обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста, повідомили у пресслужбі прокуратури Харківщини.
"У цей час 63-річний місцевий житель їхав на велосипеді. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", — сказано у повідомленні.
На Лимано-Куп'янському напрямку зросла чисельність 25-ї армії РФ — Євлаш
25 армія РФ вже повністю укомплектована, її чисельність зросла. Раніше вона складала 12 тисяч військових, зараз йде мова про понад 17 тисяч, повідомив в ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Вони зайняли позицію поблизу Кремінної Луганської області, трохи західніше та південніше цього населеного пункту. Їх основна задача — тримати цей напрямок. Проте підготовленість особового складу залишається на невисокому рівні. Бійці, які там проходять службу, окупанти, були набрані за контрактом. Також вони були переведені з інших підрозділів. Там ми не фіксуємо штурмових дій", — розповів Євлаш.
Ілля Євлаш говорить, що попри це армія РФ активно використовує авіацію.
"13 авіаційних ударів російські військові завдали за минулу добу. Вони намагаються компенсувати роботу артилерії, бо зазнали великих втрат. Вони відтягнули свої артилерійські підрозділи на граничну дистанцію, щоб убезпечити їх від ураження нашими безпілотниками, розрахунками контрбатарейної боротьби", — зазначив Євлаш.
У Харкові День захисників та захисниць відзначили хвилиною мовчання
У День захисників і захисниць України в Харкові відбулась хвилина мовчання в пам'ять про всіх загиблих воїнів. У центрі міста харків'яни вшанували полеглих бійців.
Про це передає кореспондентка Суспільного з місця подій.
Рух майданом Свободи о 9:00 зупинили, перехожі та водії вшанували загиблих хвилиною мовчання — люди завмирали, а автівки зупинялися на проїжджій частині.
Обстріл Козачої Лопані 30 вересня: що відомо про пошкодження
Внаслідок артилерійського обстрілу Козачої Лопані Харківського району пошкоджені дві господарчі споруди, паркан та сарай, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Поблизу Осколу на Ізюмщині на міні підірвався чоловік
52-річний місцевий житель наступив у лісі на протипіхотну міну-"пелюстку" близько 11:15 поруч з селом Оскіл Ізюмського району, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
За даними Синєгубова, чоловіка ушпиталили з пораненням у стані середньої тяжкості.
РФ завдала ударів по Харкову ракетами С-300
Були зафіксовані влучання трьох ракет, попередньо С-300, по території підприємства, сталася пожежа, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Куп'янського та Харківського районів: зведення ДСНС
Біля 11:00 30 вересня РФ обстріляла з артилерії Кіндрашівку Куп’янського району, зайнялась суха трава, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини.
"На час прибуття рятувальників вогонь розповсюдився на площу 2 га. Він загрожував будівлям агропідприємства та об’єктам енергетичної інфраструктури. Бійці ДСНС, не зважаючи на загрозу повторних ударів, об 11:55 загасили всі осередки горіння", — сказано у повідомленні.
За даними ДСНС, близько 13:00 окупанти вдарили по центральній частині прикордонного селища Козача Лопань, загорілось сміття на площі 10 кв. м. Пожежу загасили о 14:18.
Близько 20:00 обстріли спричинили пожежу сухої трави у Глушківці Куп’янського району. Площа горіння склала 500 кв. м. О 21:20 рятувальники загасили вогонь.
РФ завдала ракетного удару по Холодногірському району Харкова 1 жовтня
Російські військові завдали ракетного удару по Холодногірському району Харкова 1 жовтня о 01:00, повідомили у пресслужбі ДСНС Харківщини. Поранених немає.
Погода на 1 жовтня на Харківщині
Синоптики регіонального гідрометцентру попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу у лісах області, яка спостерігатиметься до 2 жовтня включно.
- Мінлива хмарність;
- Без опадів;
- Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с;
- Температура повітря на Харківщині: вночі 9-14°, місцями 4-6° тепла; вдень 22-27°;
- Температура повітря у Харкові: вночі 9-11° тепла, вдень 25-27°.
Вибухи у Харкові 1 жовтня: що відомо про атаку РФ
У Харкові пролунали вибухи 1 жовтня близько 01:00. У місті було чути щонайменше три вибухи. Оголошена повітряна тривога.
Удари по Харкову підтвердив міський голова Ігор Терехов.
Також у небі над Харківською областю зафіксували російський безпілотник, повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник