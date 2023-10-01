День захисників і захисниць. Головні новини Харкова та області 1 жовтня: хроніка

"Укрзалізниця" змінює графік руху приміських поїздів між Донеччиною та Харківщиною та додає новий зі Слов'янська

З 2 жовтня Укрзалізниця змінює розклад руху приміських пасажирських поїздів, які ходять з Донеччини на Харківщину. Крім того, з 3 жовтня курсуватиме додатковий приміський поїзд між Слов'янськом та Кiндратiвкою.

Про це повідомила Донецька залізниця.

Розпочне рейс додатковий приміський поїзд № 6816/6826 сполученням Слов'янськ — Лозова — Харків-Пасажирський. Потяг вирушатиме зі Слов’янська о 15:50 та прибуватиме до Харкова о 20:36.

У зворотному напрямку приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харкiв-Пасажирський — Лозова — Слов'янськ вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 06:50 та прибуватиме до Слов'янська о 12:15. Ці потяги їздитимуть щоденно, крім четверга.