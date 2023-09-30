Солдат 53 окремої механізованої бригади Петро Смичок понад десять років вчив дітей трудового навчання та вів предмет "Захист України" у Дорогівському ліцеї на Івано-Франківщині. На четвертий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вчитель пішов у військкомат, а далі — пів року на передовій захищав Україну.

Петро Смичок — вчитель у третьому поколінні. Півтора року тому педагог змінив шкільний кабінет на фронтові окопи. Військовий пригадує: два з половиною місяці безперервно воював "на нулі" під цілодобовими обстрілами, а згодом брав участь у стрілецьких боях за 150-200 м від російських військових.

"Чесно — страшно. Висунувся, щоб відкоригувати, і "прилетіло". Важке поранення — роздроблена кістка, плече. На евакуацію виходив з автоматом, без бронежилета і каски, на адреналіні", — каже Петро Смичок.

Як війна змінила життя Петра Смичка дивіться у репортажі Суспільного.