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Навчав дітей "Захисту України" у школі. Історія вчителя-воїна з Франківщини Петра Смичка. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ
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Навчав дітей "Захисту України" у школі. Історія вчителя-воїна з Франківщини Петра Смичка. СУСПІЛЬНЕ | ЛЮДИ

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Солдат 53 окремої механізованої бригади Петро Смичок понад десять років вчив дітей трудового навчання та вів предмет "Захист України" у Дорогівському ліцеї на Івано-Франківщині. На четвертий день повномасштабного вторгнення РФ в Україну вчитель пішов у військкомат, а далі — пів року на передовій захищав Україну.

Петро Смичок — вчитель у третьому поколінні. Півтора року тому педагог змінив шкільний кабінет на фронтові окопи. Військовий пригадує: два з половиною місяці безперервно воював "на нулі" під цілодобовими обстрілами, а згодом брав участь у стрілецьких боях за 150-200 м від російських військових.

"Чесно — страшно. Висунувся, щоб відкоригувати, і "прилетіло". Важке поранення — роздроблена кістка, плече. На евакуацію виходив з автоматом, без бронежилета і каски, на адреналіні", — каже Петро Смичок.

Як війна змінила життя Петра Смичка дивіться у репортажі Суспільного.

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