585 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різного виду озброєння. Водночас Сили оборони продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 30 вересня, відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російська армія вночі 30 вересня вдарила по Корабельному району Херсона. Снаряди влучили у гаражний кооператив та стадіон одного з навчальних закладів.
- Сили оборони повідомили, що армія РФ завдала удару по Херсону ракетою типу Х-59. Внаслідок — зруйнована будівля закладу громадського харчування, люди не постраждали.
- Армія РФ скинула з дрона боєприпас на селище Козацьке Херсонської області. Поранений чоловік.
- Сили оборони півдня за добу знищили дві реактивні системи залпового вогню та три танки військ РФ на Херсонському напрямку.
- У Херсоні до Дня захисників та захисниць України провели акцію "Дякую за життя".
Ймовірний авіаобстріл армії РФ Тягинської та Бериславської громад
Керівник Бериславської РВА Літвінов повідомив у Telegram про ймовірність авіаційного обстрілу Тягинської та Бериславської громад на Херсонщині. Він закликав людей перебувати в укриттях.
У Херсонській області - повітряна тривога!
На Херсонському напрямку російська армія завдала авіаційних ударів в районах Берислава, Козацького, Ольгівки та Високого. З артилерії військові РФ обстріляли понад 15 населених пунктів. Серед них Станіслав та Херсон.
Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Російські військові скинули дві авіабомби на житловий квартал Берислава
Російська армія близько 16:50 скинула дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава на Херсонщині. Зруйновані гаражі, у корпусах медзакладу та будинках вибиті вікна, пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.
Про це йдеться у Telegram Херсонської ОВА.
Армія РФ обстріляла село на Херсонщині. Загинув місцевий житель
Близько 16:10 військові РФ з артилерії вдарили по одному з сіл у Бериславському районі Херсонщини. Загинув місцевий житель. Інформацію про руйнування та потерпілих уточнюють.
Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.
У Херсонській області відбій повітряної тривоги.
У Херсонській області - повітряна тривога!
У Дніпровському районі Херсона співробітники ДСНС врятували матір та трьох дітей, серед яких чотиримісячне немовля.
Про це у Telegram повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
У Херсонській області відбій повітряної тривоги.
Внаслідок атаки РФ по Станіславу пошкожені три приватні будинки та виникли пожежі
Після обстрілів армії РФ Станіслава зафіксували вісім влучань. Пошкоджені три приватні будинки, виникли пожежі, які ліквідували рятувальники. Також снаряди обірвали лінії електропередач, енергетики їх полагодили — ОВА.
Російська армія скинула вибухівку з БПЛА на житлові будинки Херсона: виникла пожежа
Близько 13:30 військові РФ скинули вибухівку з БПЛА на житлові будинки у Херсоні. Через атаку виникла пожежа у Дніпровському районі. Інформацію про постраждалих уточнюють, повідомив керівник МВА Мрочко.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонський обласний центр крові на 2 жовтня потребує донорів усіх груп
Херсонський обласний центр служби крові на 2 жовтня потребує донорів усіх груп, особливо з негативним резус-фактором. Кров необхідна важкохворим та пораненим внаслідок обстрілів РФ місцевим жителям, повідомив у Telegram центр крові.
До дня вчителя завідувач кафедри фізики Херсонського ліцею отримав нагороду від Володимира Зеленського
Напередодні Дня вчителя завідувач кафедри фізики Херсонського фізико-технічного ліцею Максим Пашко отримав нагороду від Президента України Володимира Зеленського. Про це вчитель Максим Пашко розповів Суспільному.
"Мене нагороджували як людину, яка підготувала переможницю всесвітньої олімпіади з фізики у Токіо. Сама переможниця, Марина Богдан — моя учениця з Херсона. Через війну вона переїхала на навчання до Києва", — розповів викладач.
Завідувач кафедри фізики працює у Херсонському фізико-технічному ліцеї 25 років, багато його вихованців стали призерами всесвітніх олімпіад. Максим Пашко є одним із тренерів збірної України з фізики.
Сили оборони знищили 26 військових РФ за добу на Херсонщині
Протягом доби українські військові на лівобережжі Херсонщини ліквідували 26 російських військових. Знищили чотири танки, реактивну систему залпового вогню "Град", чотири гармати, розвідувальний безпілотник типу "Мерлін", комплекс відеоспостереження "Муром-М", шість одиниць автобронетехніки та три човни армії РФ, повідомили у Telegram Сили оборони.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повністю зруйновані села на Херсонщині поки не відновлюватимуть, їх жителям пропонують переселитися
В Херсонській ОВА наразі не бачать доцільності відновлення повністю зруйнованих сіл області. Тим небагатьом жителям, що в них залишились, пропонують переселитись. Про це на брифінгу заявив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Як приклад навів Білогірку Великоолександрівської громади Бериславського району, в якій недавно побував.
"Чотири родини приїхали в Білогірку, хай вже п'ять. І нам треба транспортне сполучення організували, поновити світло, газ, будинки. Інфраструктуру облаштувати для цих десяти хат. Не краще вже їх переселити", — сказав Прокудін.
Херсонці вшанували пам'ять загиблих захисників та захисниць України
Сьогодні у Херсоні біля відновленого пам'ятного знаку на честь бійців батальйону "Херсон" жителі міста вшанували загиблих захисників та захисниць України. Вони доєднались до загальнонаціональної хвилини мовчання та поклали квіти.
Зранку російські військові скинули на Херсонщину десять авіаційних бомб
Станом на 8:00 військові РФ скинули десять авіабомб на Ольгівку, Миколаївку, Бургунку та Берислав Херсонської області. Загиблих та поранених немає, є руйнування, повідомив керівник пресофісу ОВА Толоконніков.
Російська армія за добу 102 рази обстріляла Херсонщину
Війська РФ упродовж 30 вересня 102 рази обстріляли Херсонщину. Поцілили у житлові квартали, будівлю навчального закладу, стадіон, територію заводу та гаражного кооперативу, магазин, об'єкт критичної інфраструктури у Херсонському районі, а також п'ять обʼєктів соціальної сфери у Бериславському районі. Поранена людина, повідомила у Telegram ОВА.
Армія РФ обстріляла Станіслав, поранена людина
Близько 04:00 армія РФ завдала удару по Станіславу на Херсонщині. Поранені двоє чоловіків, їх ушпиталили, повідомив голова ОВА Прокудін.