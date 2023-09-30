На Херсонському напрямку російська армія завдала авіаційних ударів в районах Берислава, Козацького, Ольгівки та Високого. З артилерії військові РФ обстріляли понад 15 населених пунктів. Серед них Станіслав та Херсон.

Про це йдеться на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook.