"Темні часи потребують світлих людей", — вчителька Наталія Кордуба

Наталія Кордуба — тернопільська вчителька початкових класів, яка вже більше 20 років вчителює. Жінка продовжує вчитися сама і навчати колег. Окрім роботи з дітьми, вона також є тренером нової української школи та супервізором, проводить сертифікацію вчителів.

Ранкове коло другокласників Тернопільської початкової школи "Ерудит" вчителька дітей Наталія Кордуба організовує його щодня.

"Ми на ранковому колі вчимося спілкуватися, ми взаємодіємо одне з одним. З ранкового кола я можу розпочати тему уроку. Дати завдання, яке проведе мене на урок нестандартно", — розповідала вчителька Суспільному .

Коло другокласників. Фото: Суспільне Тернопіль

Наталія навчає учнів початкової школи 22 роки. Вона працює за програмою Нової української школи. Розповідає, 7 років тому сама навчилася, як по-новому працювати з дітьми. Тепер вона тренер НУШ та навчає своїх колег.

"Це та програма, яка більш новаторська і передбачає у собі тематичні дні, тижні. Насичена якимось, ми називаємо "НУШівськими фішками", які допомагають дитині бути вільною".

Наталія Кордуба проводить урок. Фото: Суспільне Тернопіль

Наприклад, у класі є "крісло автора". Це місце для висловлення думок або емоційного розвантаження.

"Кожний вчитель може придумати собі свій стиль цього крісла. В нашому класі воно має крила. Це місце для обіймів або коли тобі сумно, або хочеш сам посидіти, ти можеш сам себе обійняти. Таке емоційне крісло. Можемо емоційно себе заспокоїти", — каже Наталія Кордуба.

"Крісло автора". Фото: Суспільне Тернопіль

У 2-Б класі навчається 35 дітей. Тут учні ведуть щоденники вражень.

2-Б клас. Фото: Суспільне Тернопіль

"Щоденник вражень — це блокнот, в якому ми записуємо свої враження і малюнки", — розповідає школярка Єлизавета Зінкевич.

Єлизавета Зінкевич учениця 2-Б класу. Фото: Суспільне Тернопіль

Також школярі пишуть цілі дня, тижня та місяця.

"Щопонеділка ми визначаємо цілі: що ми будемо робити. Тобто, завдання, які ми маємо досягнути впродовж тижня. Також маємо віддалену ціль — на щомісяця і до кінця року, що ми маємо досягти", — говорить Наталія Кордуба.

Наталія Кордуба. Фото: Суспільне Тернопіль

Вчителька організувала кілька зон зі спільною тематикою. Жінка обрала лампочку, як символ.

"Темні часи потребують світлих людей, тільки світлі люди можуть носити в собі світло, щоб освітити інших і навчити інших добру, радості. Люблю читати Сковороду, а його називають світочем, світилом. І от я собі подумала, що варто дітям запропонувати стиль лампочки. Якщо звернути увагу — лампочка емоцій, лампочка у формувальному оцінюванні, то кожна лампочка має свій колір. І можна заробляти лампочки-фішки".

"Лампочка емоцій". Фото: Суспільне Тернопіль

Наталія Кордуба каже, наша система початкової освіти багато перейняла з досвіду фінів та поляків.

"Для нас років 10 тому була дуже дивною фінська система освіти, в якій працювали без оцінок. Зараз фіни наші найкращі партнери в освіті і ми переймаємо їхній досвід. Ми багато перейняли в НУШ досвід фінів, досвід поляків. Ми по частинах збираємо найкраще і пробуємо адаптувати. Якщо ми не змінимося, то ми не зможемо прийти до дітей нових, сучасних, тих, які мислять зовсім іншими категоріями".