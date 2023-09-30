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На Сумщині зіграли матчі двох футбольних турнірів – "Кубка Михайла Фоменка" та чемпіонату області першої ліги
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На Сумщині зіграли матчі двох футбольних турнірів – "Кубка Михайла Фоменка" та чемпіонату області першої ліги

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На Сумщині зіграли матчі двох футбольних турнірів – &quot;Кубка Михайла Фоменка&quot; та чемпіонату області першої ліги
Фото: Суспільне Суми

На Сумщині зіграні матчі двох футбольних турнірів – “Кубка Михайла Фоменка” та чемпіонату області серед команд першої ліги. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу Сумської області.

Двома матчами завершився розіграш “Кубку Михайла Фоменка”. “Колос” з Северинівки з рахунком 0:2 поступився білопільському “Аграрнику-Авангарду”, а “Україна” з Токарів перемогла “Явір” з Краснопілля – 7:1.

“Аграрник-Авангард” з вісьмома очками завершив турнір на першому місці та здобув “Кубок Михайла Фоменка”. Другою фінішувала “Україна”5 очок. Третє місце посів "Явір3 очки,четверте – “Колос”2 очки.

У першій футбольній лізі чемпіонату Сумської області у центральному матчі туру шосткинський “Колос” приймав глухівського “Велетня” і переміг суперника з рахунком 2:1. Білопільське “Динамо” з рахунком 0:4 програло “Віталії” з Чернечої Слободи.

На Сумщині зіграли матчі двох футбольних турнірів – "Кубка Михайла Фоменка" та чемпіонату області
Фото: Суспільне Суми

Футбольний клуб “Кролевець” та “Сейм2 з Кузьків була нічия – 2:2. Василівському “Колосу” зарахована технічна перемога у матчі проти футбольного клубу “Дружба”.

Шосткинський “Колос” з 35 очками у 13 матчах очолює турнірну таблицю. На три очки від лідера відстає “Велетень”. Третє місце з 28 очкамипісля 12 матчів посідає “Віталія”.

Нижче у турнірній таблиці розташувались “Сейм”18 очок, ФК “Кролевець”16 очок, василівський “Колос”13 очок, ФК “Дружба”6 очок та “Динамо”0 очок.

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