На Сумщині зіграні матчі двох футбольних турнірів – “Кубка Михайла Фоменка” та чемпіонату області серед команд першої ліги. Про це повідомляє пресслужба Асоціації футболу Сумської області.

Двома матчами завершився розіграш “Кубку Михайла Фоменка”. “Колос” з Северинівки з рахунком 0:2 поступився білопільському “Аграрнику-Авангарду”, а “Україна” з Токарів перемогла “Явір” з Краснопілля – 7:1.

“Аграрник-Авангард” з вісьмома очками завершив турнір на першому місці та здобув “Кубок Михайла Фоменка”. Другою фінішувала “Україна”. Третє місце посів "Явір,четверте – “Колос”.

У першій футбольній лізі чемпіонату Сумської області у центральному матчі туру шосткинський “Колос” приймав глухівського “Велетня” і переміг суперника з рахунком 2:1. Білопільське “Динамо” з рахунком 0:4 програло “Віталії” з Чернечої Слободи.

Фото: Суспільне Суми

Футбольний клуб “Кролевець” та “Сейм2 з Кузьків була нічия – 2:2. Василівському “Колосу” зарахована технічна перемога у матчі проти футбольного клубу “Дружба”.

Шосткинський “Колос” з 35 очками у 13 матчах очолює турнірну таблицю. На три очки від лідера відстає “Велетень”. Третє місце з 28 очками посідає “Віталія”.

Нижче у турнірній таблиці розташувались “Сейм”, ФК “Кролевець”, василівський “Колос”, ФК “Дружба” та “Динамо”.

Читайте Суспільне у Telegram

Долучайтесь до нашої спільноти у Viber

Підписуйтеся на наш Instagram