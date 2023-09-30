У Синельниковому, що на Дніпропетровщині, до Дня захисників і захисниць й Дня територіальної оборони відкрили фотовиставку "Вони довели, що кожен може стати Воїном".

Про це йдеться на сайті Синельниківської районної військової адміністрації.

На світлинах експозиції — бійці одного з батальйонів. Організатори виставки таким чином підтримують моральний дух військових і нагадують цивільним про те, яку титанічну працю роблять військові, аби наблизити перемогу.

Фотовиставка до Дня захисників і захисниць у Синельниковому. Синельниківська районна військова адміністрація

"Звичайно, військових ми маємо шанувати щодня, але напередодні таких днів хочеться приділити їм більше уваги, сказати про те, що ми цінуємо їх і пишаємося ними. Саме ці хлопці та дівчата з перших днів повномасштабного вторгнення, не володіючи практично жодними військовими навичками, пішли у лави тероборони, аби захищати близьких та державу", — сказала начальниця районної військової адміністрації Світлана Назарчук.

Світлини можна побачити на третьому поверсі райвійськадміністрації. Експозиція працюватиме до 5 жовтня 2023 року.

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