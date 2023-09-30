НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Вони довели, що кожен може стати Воїном": у Синельниковому на Дніпропетровщині діє тематична фотовиставка
ФотографіяВИСТАВКАВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

"Вони довели, що кожен може стати Воїном": у Синельниковому на Дніпропетровщині діє тематична фотовиставка

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Вони довели, що кожен може стати Воїном&quot;: у Синельниковому на Дніпропетровщині діє тематична фотовиставка
Синельниківська районна військова адміністрація

У Синельниковому, що на Дніпропетровщині, до Дня захисників і захисниць й Дня територіальної оборони відкрили фотовиставку "Вони довели, що кожен може стати Воїном".

Про це йдеться на сайті Синельниківської районної військової адміністрації.

На світлинах експозиції — бійці одного з батальйонів. Організатори виставки таким чином підтримують моральний дух військових і нагадують цивільним про те, яку титанічну працю роблять військові, аби наблизити перемогу.

У Синельниковому відкрили фотовиставку світлин воїнів
Фотовиставка до Дня захисників і захисниць у Синельниковому. Синельниківська районна військова адміністрація

"Звичайно, військових ми маємо шанувати щодня, але напередодні таких днів хочеться приділити їм більше уваги, сказати про те, що ми цінуємо їх і пишаємося ними. Саме ці хлопці та дівчата з перших днів повномасштабного вторгнення, не володіючи практично жодними військовими навичками, пішли у лави тероборони, аби захищати близьких та державу", — сказала начальниця районної військової адміністрації Світлана Назарчук.

Світлини можна побачити на третьому поверсі райвійськадміністрації. Експозиція працюватиме до 5 жовтня 2023 року.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
&quot;Маріуполь. 86 #наживо&quot;: у Львові презентують виставку фоторобіт
"Маріуполь. 86 #наживо": у Львові презентують виставку фоторобіт
На світлинах селища Київщини після російської окупації. На Кіровоградщину привезли фотопроєкт про відбудову України
На світлинах селища Київщини після російської окупації. На Кіровоградщину привезли фотопроєкт про відбудову України
Залишилися вірними присязі: у Житомирі презентували фотопроєкт &quot;Неймовірна&quot;
Залишилися вірними присязі: у Житомирі презентували фотопроєкт "Неймовірна"
Замість козаків — військові ЗСУ: Роман Грибов з Черкащини став моделлю для фотокартини-переспіву Іллі Рєпіна
Замість козаків — військові ЗСУ: Роман Грибов з Черкащини став моделлю для фотокартини-переспіву Іллі Рєпіна
На початок