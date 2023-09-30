З 2 жовтня Укрзалізниця змінює розклад руху приміських пасажирських поїздів, які ходять з Донеччини на Харківщину. Крім того, з 3 жовтня курсуватиме додатковий приміський поїзд між Слов'янськом та Кiндратiвкою.

Про це повідомила Донецька залізниця.

Як йдеться в повідомленні, зміни торкнуться нумерації та графіків наступних поїздів:

№ 6816/6826 Слов'янськ – Лозова – Харків-Пасажирський,

№ 6825/6815 Харкiв-Пасажирський – Лозова – Слов'янськ,

№ 6808 Слов’янськ — Язикове,

№ 6705 Слов'янськ — Кiндратiвка та № 6706 Кіндратівка — Слов'янськ,

№6812/6822 Краматорськ — Харків-Пасажирський та №6823/6813 Харків-Пасажирський— Краматорськ.

Зміни руху приміських пасажирських поїздів у Донецькій області з 2 жовтня

Потяги зі Слов'янська до Харкова та зворотні

Розпочне рейс додатковий приміський поїзд № 6816/6826 сполученням Слов'янськ — Лозова — Харків-Пасажирський.

Потяг вирушатиме зі Слов’янська о 15:50 та прибуватиме до Харкова о 20:36.

У зворотному напрямку приміський пасажирський поїзд № 6825/6815 Харкiв-Пасажирський — Лозова — Слов'янськ вирушатиме зі станції Харків-Пасажирський о 06:50 та прибуватиме до Слов'янська о 12:15.

Ці потяги їздитимуть щоденно, крім четверга.

Приміські електрички Слов'янськ — Язикове ходитимуть до Лозової Харківської області

Відтепер приміський поїзд № 6808 Слов’янськ – Язикове зміниться на № 6808 Слов'янськ — Лозова.

Він вирушатиме зі Слов'янська о 17:45 й прибуватиме до Лозової о 20:25. У зворотному напрямку поїзд №6809 з Лозової вирушатиме о 05:10 та прибуватиме до Слов'янська о 07:35.

Потяг з Краматорська до Харкова буде щоденним

Приміські пасажирські поїзди №6812/6822 Краматорськ — Харків-Пасажирський та №6823/6813 Харків-Пасажирський — Краматорськ, які курсували з вівторка по неділю, ходитимуть щодня.

Час відправлення та прибуття на зупинки залишаються без змін.

Електрички Слов'янськ — Кіндратівка змінять номери

Приміські пасажирські поїзди № 6705 Слов'янськ – Кiндратiвка та зворотній № 6706 змінять номери на:

№ 6707 Слов'янськ – Кiндратiвка (відправлення зі Слов'янська о 17:10) та № 6708 Кiндратiвка – Слов’янськ (відправлення з Кіндратівки о 18:15).

Новий приміський потяг зі Слов'янська з 3 жовтня

З 3 жовтня залізниця призначила додатковий потяг № 6705/ 6706 Слов'янськ— Кiндратiвка. Поїзд курсуватиме за таким розкладом:

07:45 відправлення зі Слов'янська, 08:39 прибуватиме у Кіндратівку,

08:53 – зі станції Кіндратівка, о 09:49 прибуватиме до Слов'янська.

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