Тернополянка виготовляє картини та біжутерію зі шкіри

Тернополянка Надія Савюк протягом 36 років створює вироби зі шкіри. Це сумки, картини, біжутерія, предмети декору. Жінка працює у Тернопільському Центрі творчості дітей та юнацтва, навчає цьому ремеслу школярів. Ця майстерність передалась їй від прадіда, який був кушніром, — розповіла Суспільному Надія.

Майстриня Надія Савюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Ножиці, долото і молоток — Надія Савюк показала, як вона створює вироби зі шкіри.

"Беремо долото профільне і тоді пробиваємо. Прицілюємося і тоді сильніше б’ємо", — розповідає майстриня.

Листя зі шкіри. Фото: Суспільне Тернопіль

Кожен елемент візерунка жінка робить вручну. Надія каже, навчалась у Косівському коледжі й інституті прикладного та декоративного мистецтва. Тепер викладає у Тернопільському Центрі творчості для дітей та юнацтва. Вироби зі шкіри створює 36 років.

"Шкіра є натуральна. Подобається мені і все".

Надія Савюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Зі шкіри різних кольорів майстриня робить картини за мотивами петриківського розпису. На них із дрібних деталей викладає орнаменти рослинного і тваринного світу.

"Створення картини займає довгий час, це приблизно 2-3 місяці", — каже Надія Савюк.

Картина за мотивами петриківського розпису. Фото: Суспільне Тернопіль

Крім шкіри майстриня використовує хутро. Жінка розповіла, про свої вироби:

"Брошки з елементами хутра та натурального каміння. Це мої авторські роботи. Всі вони дуже цікаві і сучасні".

Картина зі шкіри та хутра. Фото: Суспільне Тернопіль

Надія говорить, матеріали для виробів купує, інколи переробляє старі речі. Жінка шиє вручну й сумки.

Вироби Надії Савюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Шкірою Надія також оздоблює пляшки.

"Це кропітка робота. Над нею треба добре посидіти, близько двох тижнів".

Пляшки оздоблені шкірою. Фото: Суспільне Тернопіль

Майстриня показала патріотичні брошки з елементами шкіри, бісеру та стрічок. Для створення листя вона використовує техніку гофрування шкіри. Ці вироби жінка продає на благодійних ярмарках, щоб зібрати гроші на допомогу військовим.

"Ось ми приклеїли ці листочки і наша брошка "Червона калина" готова. Червона калина — це символ України".

Брошка "Червона калина". Фото: Суспільне Тернопіль

Свої роботи Надія дарує рідним та друзям. Її картини, брошки, пляшки та сумки є у Польщі, Нідерландах, Канаді та США.