НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Тернополянка виготовляє картини та біжутерію зі шкіри
ДОЗВІЛЛЯЛЮДИРегіони

Тернополянка виготовляє картини та біжутерію зі шкіри

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Тернополянка виготовляє картини та біжутерію зі шкіри
Надія Савюк зі своїми виробами. Фото: Суспільне Тернопіль

Тернополянка Надія Савюк протягом 36 років створює вироби зі шкіри. Це сумки, картини, біжутерія, предмети декору. Жінка працює у Тернопільському Центрі творчості дітей та юнацтва, навчає цьому ремеслу школярів. Ця майстерність передалась їй від прадіда, який був кушніром, — розповіла Суспільному Надія.

Надія Савюк
Майстриня Надія Савюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Ножиці, долото і молоток — Надія Савюк показала, як вона створює вироби зі шкіри.

"Беремо долото профільне і тоді пробиваємо. Прицілюємося і тоді сильніше б’ємо", — розповідає майстриня.

Вироби зі шкіри
Листя зі шкіри. Фото: Суспільне Тернопіль

Кожен елемент візерунка жінка робить вручну. Надія каже, навчалась у Косівському коледжі й інституті прикладного та декоративного мистецтва. Тепер викладає у Тернопільському Центрі творчості для дітей та юнацтва. Вироби зі шкіри створює 36 років.

"Шкіра є натуральна. Подобається мені і все".

Майстриня
Надія Савюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Зі шкіри різних кольорів майстриня робить картини за мотивами петриківського розпису. На них із дрібних деталей викладає орнаменти рослинного і тваринного світу.

"Створення картини займає довгий час, це приблизно 2-3 місяці", — каже Надія Савюк.

Картина зі шкіри
Картина за мотивами петриківського розпису. Фото: Суспільне Тернопіль

Крім шкіри майстриня використовує хутро. Жінка розповіла, про свої вироби:

"Брошки з елементами хутра та натурального каміння. Це мої авторські роботи. Всі вони дуже цікаві і сучасні".

Картина зі шкіри та хутра
Картина зі шкіри та хутра. Фото: Суспільне Тернопіль

Надія говорить, матеріали для виробів купує, інколи переробляє старі речі. Жінка шиє вручну й сумки.

Сумки зі шкіри та хутра
Вироби Надії Савюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Шкірою Надія також оздоблює пляшки.

"Це кропітка робота. Над нею треба добре посидіти, близько двох тижнів".

Пляшки оздоблені шкірою
Пляшки оздоблені шкірою. Фото: Суспільне Тернопіль

Майстриня показала патріотичні брошки з елементами шкіри, бісеру та стрічок. Для створення листя вона використовує техніку гофрування шкіри. Ці вироби жінка продає на благодійних ярмарках, щоб зібрати гроші на допомогу військовим.

"Ось ми приклеїли ці листочки і наша брошка "Червона калина" готова. Червона калина — це символ України".

Брошка калина
Брошка "Червона калина". Фото: Суспільне Тернопіль

Свої роботи Надія дарує рідним та друзям. Її картини, брошки, пляшки та сумки є у Польщі, Нідерландах, Канаді та США.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
У Скалаті приготували 60 літрів борщу для переселенців
У Скалаті приготували 60 літрів борщу для переселенців
Тренінги з медицини й психології, настільні ігри, кінозал. У селі Оникієве на Кіровоградщині відкрили молодіжний простір
Тренінги з медицини й психології, настільні ігри, кінозал. У селі Оникієве на Кіровоградщині відкрили молодіжний простір
У Хмельницькому відбувся чемпіонат міста з петанку
У Хмельницькому відбувся чемпіонат міста з петанку
Собака
"Солодке не любить, полюбляє м’ясо". В історичному музеї в Дніпрі живе пухнастий "працівник", пес Рудольф
На початок