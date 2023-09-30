У Луцьку призупинять рух транспорту центральними вулицями міста

1 жовтня у Луцьку буде тимчасово призупинений рух громадського транспорту та приватних автомобілів.
Рух центральними вулицями міста буде призупинений з 08:45 до 09:20, відповідно до розпорядження міського голови.
Зокрема, перекриють рух транспорту на:
- проспект Волі – перехрестя проспекту Волі та вулиці Шопена;
- Театральний майдан – вул. Паркова;
- вул. Винниченка – перехрестя проспекту Волі;
- вул. Б.Хмельницького – проспект Волі;
- проспект Волі – вул. Шевченка.
Перекриття відбудеться у зв’язку з проведенням заходів до Дня захисників і захисниць України, 81-ї річниці створення Української Повстанської Армії, Дня українського козацтва, Дня територіальної оборони України.
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