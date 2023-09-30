Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка на повному ходу рухалася польовою дорогою.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

"Процес і результат ураження видно з двох ракурсів — дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією. У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені", — йдеться у публікації.

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