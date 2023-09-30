НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Бійці 128 окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3
ВІЙНААРМІЯРегіони

Бійці 128 окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Бійці 128 окремо гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3
Фото: 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада/ Facebook

Бійці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади влучили дроном-камікадзе в російську БМП-3, яка на повному ходу рухалася польовою дорогою.

Про це повідомили на Facebook-сторінці бригади.

"Процес і результат ураження видно з двох ракурсів — дрона-камікадзе, який наздоганяє БМП і влучає в корму, і дрона-розвідника, який спостерігає за бойовою операцією. У результаті влучення один із членів екіпажу загинув, ще двоє поранені", — йдеться у публікації.

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
У Новгородці на Кіровоградщині відкрили Алею пам’яті загиблих захисників
У Новгородці на Кіровоградщині відкрили Алею пам’яті загиблих захисників
&quot;Після другого мікроінсульту командир не дозволив мені воювати&quot; — військовий з Житомира Микола
"Після другого мікроінсульту командир не дозволив мені воювати" — військовий з Житомира Микола
Російські війська вчергове обстріляли акваторію Миколаївщини
Російські війська вчергове обстріляли акваторію Миколаївщини
Атака безпілотників. У Снігурівці на Миколаївщині вночі лунали вибухи
Атака безпілотників. У Снігурівці на Миколаївщині вночі лунали вибухи
На початок