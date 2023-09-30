В Житомирі вшанували пам'ять жертв політичних репресій

30 вересня у Житомирі жителі громади біля пам'ятного знаку "Невинним жертвам, знищеним комуно-більшовицьким режимом у 1937-1938 роках" вшанували пам'ять репресованих людей. Меморіальний захід приурочили до 85 роковин "Польської операції НКВС" у 1937-1938 роках.

Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомляє Житомирська міська рада.

На плитах пам'ятного знаку викарбувані списки загиблих, серед яких були українці, поляки, німці, євреї, росіяни, чехи, білоруси, латиші, роми та литовці. Житомиряни приходять до пам'ятника двічі на рік: в день вшанування пам'яті жертв політичних репресій у травні і наприкінці вересня

До вшанувань долучилися представники влади, громадськості та духовенства.

"Терор і репресії вразили майже всі верстви українців: науковців, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Особливо тяжкими були масові репресії, які чинилися сталінським режимом та його прибічниками в Україні у 30-х роках. Тут, у цій могилі, поховані безневинно розстріляні та закатовані і ми пам’ятаємо кожного з них", — цитує пресслужба міськради секретаря Житомирської міської ради Віктора Клімінського.

Житомир, 30 вересня 2023 року. Фото: Facebook Житомирської міської ради

Представники духовенства провели поминальну молитву за душі замучених у катівнях НКВС. До пам'ятного знаку поклали квіти та лампадки.

Житомир, 30 вересня 2023 року. Фото: Facebook Житомирської міської ради

Раніше у коментарі Суспільному житомирський краєзнавець Геннадій Махорін розповідав, що 25 – 27 вересня 1938 року близько тисячі людей німецької, польської та інших національностей привезли до Житомира з районів області. Одних відправили до тюрем та депортували, інших – розстріляли.

"Де ховали? Найвірогідніше, що тут, де були масові поховання, – каже Геннадій Махорін. – Ми не можемо виділити, хто і де похований. Їх ховали у колективних могилах і тому це – спільний меморіал пам'яті жертв репресій і чехів, і німців, і поляків, і українців. Ця біда торкнулася кожної національності".

В Житомирі вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Житомир, 30 вересня 2023 року. Фото: Facebook Житомирської міської ради

Великий терор — масштабна кампанія масових репресій громадян, розгорнута в СРСР у 1937-1938 роках з ініціативи керівництва СРСР й особисто Йосипа Сталіна для ліквідації реальних і потенційних політичних опонентів, залякування населення, зміни національної та соціальної структури суспільства. Через терор і репресії пройшли усі верстви українського населення: від наукової та творчої інтелігенції до селян. Радянська влада намагалася приховати сліди своїх злочинів. Місця поховань ставали режимними об’єктами КДБ, місцевість розрівнювали бульдозерами, доступ до відповідних архівів був заборонений.

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