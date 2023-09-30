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У Синельниківському районі Дніпропетровщини з допомогою аеророзвідки виявили паліїв сухої трави
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У Синельниківському районі Дніпропетровщини з допомогою аеророзвідки виявили паліїв сухої трави

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У Синельниківському районі Дніпропетровщини з допомогою аеророзвідки виявили паліїв сухої трави
ДСНС Дніпропетровщини

У Синельниківському районі Дніпропетровщини виявили порушників, які випалювали суху рослинність.

Про це сказано на Facebook-сторінці ДСНС області.

За повідомленням, 29 вересня рятувальники використали безпілотний літальний апарат, аби виявити можливі загорання в екосистемах ще на ранніх стадіях. Використовуючи аеророзвідку, виявили два випадки випалювання сухої рослинності.

Інспектори склали на двох громадян адмінпротоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Самовільне випалювання рослинності або її залишків".

Що загрожує за спалювання сухостою

  • За спалювання сухостою, що призводить до знищення рослин, лісів, забруднення атмосферного повітря передбачена адміністративна відповідальність та штраф.
  • Зокрема за спалювання трави та листя порушникам загрожує адмінвідповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 гривень.
  • За порушення пожежної безпеки в лісі — адміністративна відповідальність і штраф від 1530 до 4 590 гривень.
  • Під час воєнного стану підпали в екосистемах прирівняні до диверсій. На порушників очікує штраф до 21 420 гривень або ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

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