У Синельниківському районі Дніпропетровщини виявили порушників, які випалювали суху рослинність.

Про це сказано на Facebook-сторінці ДСНС області.

За повідомленням, 29 вересня рятувальники використали безпілотний літальний апарат, аби виявити можливі загорання в екосистемах ще на ранніх стадіях. Використовуючи аеророзвідку, виявили два випадки випалювання сухої рослинності.

Інспектори склали на двох громадян адмінпротоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Самовільне випалювання рослинності або її залишків".

Що загрожує за спалювання сухостою

За спалювання сухостою, що призводить до знищення рослин, лісів, забруднення атмосферного повітря передбачена адміністративна відповідальність та штраф.

Зокрема за спалювання трави та листя порушникам загрожує адмінвідповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 гривень.

За порушення пожежної безпеки в лісі — адміністративна відповідальність і штраф від 1530 до 4 590 гривень.

Під час воєнного стану підпали в екосистемах прирівняні до диверсій. На порушників очікує штраф до 21 420 гривень або ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро