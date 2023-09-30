У Синельниківському районі Дніпропетровщини виявили порушників, які випалювали суху рослинність.
Про це сказано на Facebook-сторінці ДСНС області.
За повідомленням, 29 вересня рятувальники використали безпілотний літальний апарат, аби виявити можливі загорання в екосистемах ще на ранніх стадіях. Використовуючи аеророзвідку, виявили два випадки випалювання сухої рослинності.
Інспектори склали на двох громадян адмінпротоколи за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення "Самовільне випалювання рослинності або її залишків".
Що загрожує за спалювання сухостою
- За спалювання сухостою, що призводить до знищення рослин, лісів, забруднення атмосферного повітря передбачена адміністративна відповідальність та штраф.
- Зокрема за спалювання трави та листя порушникам загрожує адмінвідповідальність і штраф від 3 060 до 6 120 гривень.
- За порушення пожежної безпеки в лісі — адміністративна відповідальність і штраф від 1530 до 4 590 гривень.
- Під час воєнного стану підпали в екосистемах прирівняні до диверсій. На порушників очікує штраф до 21 420 гривень або ув'язнення строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.
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