30 вересня російські військові обстріляли Новоселівку Першу та Очеретине Очеретинської громади на Донеччині. Пошкоджена трансформаторна підстанція — без електрики залишилися п'ять сіл громади.

Про це повідомив в.о.начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз.

"В Очеретиному під удар потрапило підприємство, від обстрілу зайнялася суха трава. У Новоселівці Першій російська артилерія вгатила по школі — снаряд влучив у дах, пошкоджено декілька класних кімнат", — уточнив Ігор Мороз.

Голова Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Микола Коваленко розповів Суспільному, що у громаді дистанційно працюють дев'ять шкіл, там навчаються 1016 дітей, з них близько 100 першокласників.

Фото: Ігор Мороз/Facebook

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