На Сумщині прощатимуться з військовослужбовцем Іваном Томенком

1 жовтня у Ворожбі Сумської області проведуть в останню путь військового Івана Томенка. Військовослужбовець загинув 16 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив т.в.о начальника служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Варуха.

Солдат Іван Томенко був старшим механіком-водієм. Загинув під час виконання бойового завдання. Чоловік отримав вогнепальні поранення несумісні з життям.

Відспівування та поховання відбудуться у Ворожбі на Сумщині 1 жовтня.

Що відомо про обстріли Сумщини 30 вересня

За ніч та ранок 30 вересня російські військові з мінометів обстріляли дві громади Сумської області, всього зафіксовано 19 вибухів.

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