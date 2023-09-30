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На Сумщині прощатимуться з військовослужбовцем Іваном Томенком
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На Сумщині прощатимуться з військовослужбовцем Іваном Томенком

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1 жовтня у Ворожбі Сумської області проведуть в останню путь військового Івана Томенка. Військовослужбовець загинув 16 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання.

Про це повідомив т.в.о начальника служби зв'язків з громадськістю Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Варуха.

Солдат Іван Томенко був старшим механіком-водієм. Загинув під час виконання бойового завдання. Чоловік отримав вогнепальні поранення несумісні з життям.

Відспівування та поховання відбудуться у Ворожбі на Сумщині 1 жовтня.

Що відомо про обстріли Сумщини 30 вересня

  • За ніч та ранок 30 вересня російські військові з мінометів обстріляли дві громади Сумської області, всього зафіксовано 19 вибухів.

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