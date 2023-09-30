У Скалаті приготували 60 літрів борщу для переселенців

На Тернопільщині, у Скалаті відбувся фестиваль єднання "Щирий борщ" для місцевих жителів та переселенців. Його учасники ділилися власними рецептами національної страви й долучалися до приготування 60 літрів борщу для всіх охочих.

"Щедрий борщ". Фото: Суспільне Тернопіль

"Це останній етап приготування нашого спільного борщу, дійсно українського. Тому що збережені традиції з усіх частинок України. Були люди, які розказували свої секретики господинь з Запоріжжя, зі Слобожанщини, з Харкова. Люди з Запоріжжя нам розказали, що вони варять борщ з цілою картоплиною, коли вона розварюється, вони її переминають і тоді цей борщ стає більш наваристий", — розповідала Суспільному Наталія Коцюба.

Учасниця фестивалю Наталія Коцюба готує борщ. Фото: Суспільне Тернопіль

Від запорізького рецепта борщу тут насіння перцю каже Любов Зоріна, яка переїхала із Запоріжжя на Тернопільщину. Вона розказала свій рецепт борщу:

"Вирізається серединка з цілої перчинки і вставляється, це на Запоріжжі такий борщ готують із насінням, воно надає аромату".

Любов Зоріна готує борщ. Фото: Суспільне Тернопіль

До національної страви гостям пропонували пампушки, чорний хліб та сало з часником.

Частування на фестивалі "Щирий борщ". Фото: Суспільне Тернопіль

Фестиваль єднання "Щирий борщ" в Скалаті організували представники благодійного фонду "Рокада" за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні, розповідає регіональний координатор фонду Нестор Тернопільський.

"Мета цього фестивалю — єднання місцевих жителів громади, а також внутрішньо-переміщених осіб, які знайшли притулок в цій громаді. Тут є поруч, в селі Остап’є, місце компактного проживання, з якого також приїхали люди та всі разом ми спілкуємося, обмінюємося думками. Також тут представлена виставка, історії людей, які свого часу переїхали з окупованих частин країни або тікаючи від війни, знайшли прихисток тут, в нашій області", — каже Нестор Тернопільський.

Регіональний координатор тернопільського осередку БФ "Рокада" Нестор Тернопільський. Фото: Суспільне Тернопіль

Загалом зварили 60 літрів борщу, Аркадій з Харкова каже, допомагала в приготуванні і його дружина Олена. На питання: "чи смачно?" відповідає:

"Борщ дуже смачний. Не часто його готують на дровах, з димком. Господині добре попрацювали та вийшло дуже смачно. На свіжому повітрі, натуральні продукти, сальце, пампушки. Все, як треба".

Аркадій Бєлкін на фестивалі. Фото: Суспільне Тернопіль

Людмила Кравченко, яка приїхала на Тернопільщину з Нікополя каже, борщ, як вдома:

"Дуже смачний. Справжній наш український борщ. Хочеться додому, але ми не можемо поїхати. В нас там сильні обстріли".

Учасниця фестивалю Людмила Кравченко. Фото: Суспільне Тернопіль

Марія Василишин прийшла на фестиваль зі своїми доньками, дворічною Іриною та чотирирічною Тетяною.

Марія Василишин з доньками. Фото: Суспільне Тернопіль

"Для дітей ще організували малювання. В мене вони дуже люблять малювати, клеїти. Гарно дуже організували", — розповідає Марія Василишин.