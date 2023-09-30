Сьогодні, 30 вересня, у день відзначення Дня міста, родинам 128 хмельничан, які загинули через вторгнення Росії в Україну, вручили відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького".

Про це у Telegram повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

"Це був головний захід з відзначення — не святкування — Дня міста. Це був дуже важкий захід. Імена Героїв — синів, батьків, чоловіків, братів — навіки вписані у історію міста! Так було, так є і буде!", — написав Симчишин.

Під час вручення відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького". 30 вересня 2023 рік. Фото: Олександр Симчишин/Telegram

Рішення про присвоєння 128 загиблим військовослужбовцям з Хмельницької громади звання "Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади" прийняли на 33-ій позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Згідно із цим рішенням, родинам загиблих також нададуть грошову винагороду у розмірі 20 мінімальних заробітних плат (це по 134 тисячі гривень кожному). Кошти на це виділять з “Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”.

Під час вручення відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького". 30 вересня 2023 рік. Фото: Олександр Симчишин/Telegram

Під час вручення відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького". 30 вересня 2023 рік. Фото: Олександр Симчишин/Telegram

Звання "Почесний громадянин Хмельницького" — найвища відзнака громади міста, яка присуджується з 1966 року. Згідно положення про звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади», воно присвоюється жителям Хмельницької міської територіальної громади, іншим громадянам України, іноземним громадянам (в тому числі посмертно), які мають видатні заслуги і внесли великий особистий внесок в розвиток Хмельницької міської територіальної громади, України і світу.

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