НовиниВійнаРегіониВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТОКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У Хмельницькому 128 родинам полеглих героїв вручили відзнаки "Почесний громадянин міста"
Пам'ятьРегіони

У Хмельницькому 128 родинам полеглих героїв вручили відзнаки "Почесний громадянин міста"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У Хмельницькому 128 родинам полеглих героїв вручили відзнаки &quot;Почесний громадянин міста&quot;
Фото: Олександр Симчишин/Telegram

Сьогодні, 30 вересня, у день відзначення Дня міста, родинам 128 хмельничан, які загинули через вторгнення Росії в Україну, вручили відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького".

Про це у Telegram повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.

"Це був головний захід з відзначення — не святкування — Дня міста. Це був дуже важкий захід. Імена Героїв — синів, батьків, чоловіків, братів — навіки вписані у історію міста! Так було, так є і буде!", — написав Симчишин.

У Хмельницькому 128 родинам полеглих героїв вручили відзнаки "Почесний громадянин міста"
Під час вручення відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького". 30 вересня 2023 рік. Фото: Олександр Симчишин/Telegram

Рішення про присвоєння 128 загиблим військовослужбовцям з Хмельницької громади звання "Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади" прийняли на 33-ій позачерговій сесії Хмельницької міської ради. Згідно із цим рішенням, родинам загиблих також нададуть грошову винагороду у розмірі 20 мінімальних заробітних плат (це по 134 тисячі гривень кожному). Кошти на це виділять з “Програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України”.

У Хмельницькому 128 родинам полеглих героїв вручили відзнаки "Почесний громадянин міста"
Під час вручення відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького". 30 вересня 2023 рік. Фото: Олександр Симчишин/Telegram

У Хмельницькому 128 родинам полеглих героїв вручили відзнаки "Почесний громадянин міста"
Під час вручення відзнаки "Почесний громадянин міста Хмельницького". 30 вересня 2023 рік. Фото: Олександр Симчишин/Telegram

Звання "Почесний громадянин Хмельницького" — найвища відзнака громади міста, яка присуджується з 1966 року. Згідно положення про звання «Почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади», воно присвоюється жителям Хмельницької міської територіальної громади, іншим громадянам України, іноземним громадянам (в тому числі посмертно), які мають видатні заслуги і внесли великий особистий внесок в розвиток Хмельницької міської територіальної громади, України і світу.

Слідкуйте за новинами Суспільного Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube та Instagram.

Топ дня
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн
День захисників 1 жовтня, Зеленський заявив про створення альянсу оборонних індустрій. 585 день війни. Онлайн Важливо
День захисників
У День захисників і захисниць Зеленський вшанував пам'ять загиблих бійців
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Головнокомандувач ЗСУ Залужний у День захисників подякував українським воїнам
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський: "Важкі часи зробили нас сильними"
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату
Україна вперше відзначає День захисників і захисниць у нову дату

Вибір редакції
Механіки ремонтують броньовану машину Humvee
"Мотолига" — майже як трактор". Як працюють військові мобільні ремонтні групи
Російський військовий на Запорізькій АЕС
Ядерна брехня. Викриття маніпуляцій РФ напередодні Генеральної конференції МАГАТЕ — VoxCheck
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових
Азербайджанський КПП у Лачинському коридорі
Азербайджан проводить антитерористичні заходи в Нагорному Карабаху. Чому в регіоні знову загострення
Військові навчання танкістів у Чернігівській області
Перерозподіл ПДФО військових. Чому у місцевих бюджетів хочуть забрати цей податок
Дізнайтесь більше
Хрест ЗСУ
"Хрест ЗСУ". У Дніпрі встановили інсталяцію в пам`ять про загиблих воїнів
У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
У Диканській громаді відкрили Алею пам’яті захисникам України
У Запоріжжі відкрили Алею Героїв, яку присвятили військовослужбовцям що загинули на війні
"Завжди пам'ятатимемо": у Запоріжжі відкрили "Алею Героїв"
У Новгородці на Кіровоградщині відкрили Алею пам’яті загиблих захисників
У Новгородці на Кіровоградщині відкрили Алею пам’яті загиблих захисників
На початок