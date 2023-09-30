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День захисників і захисниць: як відзначили у Хмельницькому — Фоторепортаж
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День захисників і захисниць: як відзначили у Хмельницькому — Фоторепортаж

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День захисників і захисниць: як відзначили у Хмельницькому — Фоторепортаж
До Стели пам’яті Героїв Небесної Сотні поклали квіти, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць, вперше у нову дату. Раніше це свято відзначалось 14 жовтня. У Хмельницькому відбулась низка заходів, присвячених Дню захисників і захисниць.

О 9 ранку відбулась масштабна хвилина мовчання.

Хвилиною мовчання містяни вшанували пам'ять загиблих захисників, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Хвилиною мовчання містяни вшанували пам'ять загиблих захисників, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Люди зупинялись, виходили з автівок, аби подякувати тим, хто наразі боронить Україну та вшанувати полеглих воїнів внаслідок російської агресії.

Хвилиною мовчання містяни вшанували пам'ять загиблих захисників, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Хвилиною мовчання містяни вшанували пам'ять загиблих захисників, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Після хвилини мовчання люди поклали квіти до Стели пам’яті Героїв Небесної Сотні та пам'ятника Героям Небесної Сотні.

Чоловік поклав квіти до Стели пам’яті Героїв Небесної Сотні, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Чоловік поклав квіти до Стели пам’яті Героїв Небесної Сотні, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

До заходів долучились усі силовики Хмельниччини.

Силовики Хмельниччини долучились до масштабної хвилини мовчання, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Силовики Хмельниччини долучились до масштабної хвилини мовчання, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

В пам’ять про загиблих воїнів російсько-української війни на Алеї Слави кладовища у мікрорайоні Ракове військові капелани Хмельницького провели поминальну панахиду. Під час молитви поіменно згадали кожного захисника, який віддав життя за Україну та похований на кладовищах хмельницької громади.

В пам’ять про загиблих воїнів російсько-української війни провели поминальну панахиду, 1 жовтня 2023, Хмельницький
В пам’ять про загиблих воїнів російсько-української війни провели поминальну панахиду, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Хмельницька міська рада

На майданчику біля кінотеатру іменні Тараса Шевченка розгорнули виставку військової техніки та амуніції.

Виставка військової техніки, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Виставка військової техніки, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Виставка засобів захисту, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Виставка засобів захисту, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Курсанти Державної прикордонної академії поклали квіти до кубів з фотокартками загиблих, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, захисників.

Курсанти-прикордонники поклали квіти до кубів з фотокартками загиблих воїнів, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Курсанти-прикордонники поклали квіти до кубів з фотокартками загиблих воїнів, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

Курсанти-прикордонники поклали квіти до кубів з фотокартками загиблих воїнів, 1 жовтня 2023, Хмельницький
Курсанти-прикордонники поклали квіти до кубів з фотокартками загиблих воїнів, 1 жовтня 2023, Хмельницький. Фото: Суспільне Хмельницький

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