День захисників і захисниць: як відзначили у Хмельницькому — Фоторепортаж

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць, вперше у нову дату. Раніше це свято відзначалось 14 жовтня. У Хмельницькому відбулась низка заходів, присвячених Дню захисників і захисниць.
О 9 ранку відбулась масштабна хвилина мовчання.
Люди зупинялись, виходили з автівок, аби подякувати тим, хто наразі боронить Україну та вшанувати полеглих воїнів внаслідок російської агресії.
Після хвилини мовчання люди поклали квіти до Стели пам’яті Героїв Небесної Сотні та пам'ятника Героям Небесної Сотні.
До заходів долучились усі силовики Хмельниччини.
В пам’ять про загиблих воїнів російсько-української війни на Алеї Слави кладовища у мікрорайоні Ракове військові капелани Хмельницького провели поминальну панахиду. Під час молитви поіменно згадали кожного захисника, який віддав життя за Україну та похований на кладовищах хмельницької громади.
На майданчику біля кінотеатру іменні Тараса Шевченка розгорнули виставку військової техніки та амуніції.
Курсанти Державної прикордонної академії поклали квіти до кубів з фотокартками загиблих, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, захисників.
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