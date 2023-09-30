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Російські військові обстріляли Ласточкіне та Новоукраїнку на Донеччині — двох жінок ушпиталили
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Російські військові обстріляли Ласточкіне та Новоукраїнку на Донеччині — двох жінок ушпиталили

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Зруйнований будинок під час війни у Донецькій області
Наслідки обстрілів Донецької області 21 вересня 2023 р. Фото: Facebook/прокуратура Донеччини

Армія РФ обстріляла села Ласточкіне Покровського району та Новоукраїнка Волноваського району на Донеччині. Дві жінки отримали осколкові поранення та рвані рани. Обох — ушпиталили.

Про це повідомила Суспільному речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

"Дві жінки віком 43 і 54 роки постраждали під час обстрілів. Обидві під час обстрілів перебували у своїх оселях, наразі їх ушпиталено", — уточнила речниця.

За словами речниці, російські військові обстріляли села, ймовірно, з артилерії.

Анастасія Мєдвєдєва розповіла, що прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України, а саме порушення законів та звичаїв війни.

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