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Від отриманих травм у лікарні загинув військовослужбовець з Луцька Анатолій Мосорук
СМЕРТЬРегіони

Від отриманих травм у лікарні загинув військовослужбовець з Луцька Анатолій Мосорук

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Лучанин Анатолій Мосорук помер 29 вересня у Київській міській лікарні швидкої медичної допомоги від отриманих поранень під час виконання бойового завдання.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Анатолію Косарку було 42 роки, він був призваний на військову службу по мобілізації до особового складу військової частини на посаду командира взводу зв'язку.

У понеділок, 2 жовтня, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться прощання з загиблим на війні військовослужбовцем.

Поховають Героя на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

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