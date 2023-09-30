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Тернопільська "Нива" поступилася в домашньому матчі чернівецькій "Буковині"
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Тернопільська "Нива" поступилася в домашньому матчі чернівецькій "Буковині"

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Тернопільська &quot;Нива&quot; поступилася в домашньому матчі чернівецькій &quot;Буковині&quot;
Тернопільська "Нива" зіграла з "Буковиною". Фото: ФК "Нива"

З рахунком 0:1 завершився футбольний поєдинок між командами "Нива" Тернопіль і "Буковина" Чернівці. Грали команди в Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича. Про це повідомили в соцмережі футбольного клубу.

Гравець "Буковини" Артур Новотрясов забив гол у ворота тернополян на 90 хвилині.

Матч "Ниви" проти "Буковини"
Футбольний матч в Тернополі. Фото: ФК "Нива"

Це матч 10 туру Першої ліги групи А. Наступну гру тернопільська "Нива" проведе вже у 11 турі 6 жовтня проти "Прикарпаття" з Івано-Франківська. У турнірній таблиці футбольний клуб "Нива" знаходиться на 6 позиції.

Гравець тернопільської "Ниви"
Гравець ФК "Нива". Фото: ФК "Нива"

Нагадаємо, в першому турі, 27 липня, "Нива" перемогла "Буковину" з рахунком 1:0.

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