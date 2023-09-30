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На Донеччині після обстрілів відновили енергопостачання у 12 населених пунктах
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На Донеччині після обстрілів відновили енергопостачання у 12 населених пунктах

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Відновлення світла після обстрілів у Донецькій області

У Донецькій області після обстрілів за два дні відновили енергопостачання у 12 населених пунктах.

Про це повідомили у компанії ДТЕК Донецькі енергетичні мережі.

"За 28-29 вересня спеціалістам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося повернути електрику жителям 12 населених пунктів Донеччини. Світло повернулося в оселі 54 428 родин прифронтового регіону", — уточнили в ДТЕК.

В компанії зазначили, через постійні ушкодження мереж і обладнання під час обстрілів, без електропостачання залишаються 113 населених пунктів

За даними компанії, в регіоні щоденно працює близько 60 бригад.

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