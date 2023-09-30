У Коропці 76 ліцеїстів склали урочисту клятву на вірність Україні

На Тернопільщині у Коропецькому обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою 76 ліцеїстів склали присягу українському народу. Організували захід до Дня захисників і захисниць України. Про це розповів Суспільному начальник закладу Микола Плаксій.

Шикування у Коропецькому обласному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою. Фото: Юрій Кульпа

Начальник ліцею-інтернату, який з початку повномасштабного вторгнення служить у ЗСУ, Микола Плаксій каже, сьогодні клятву склали 76 ліцеїстів.

"Традиційно до Дня захисників і захисниць України у нашому ліцеї десятикласники складають клятву ліцеїстів на вірність українському народу. Це важливо, адже в час протистояння з Росією ми отримуємо ще більше бойового духу".

Ліцеїсти складають клятву на вірність. Фото: Юрій Кульпа

Перші шеврони ліцеїстів. Фото: Юрій Кульпа

За словами начальника ліцею-інтернату, у закладі навчається 221 дитина з різних міст України.

"Раніше це була школа-інтернат, але її реформували в ліцей у 2009 році. За цей час випустили понад тисячу ліцеїстів. Багато з них зараз захищають Україну. На жаль, є і втрати, на сьогодні є 5 меморіальних дошок нашим випускникам на стінах закладу", — розповів Микола Плаксій.

Вшанували пам'ять полеглих випускників. Фото: Юрій Кульпа