У Кривому Розі на Дніпропетровщині поліцейські викрили чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві на продажу неіснуючих дров.

Як повідомляється на сайті обласної поліції, 26-річний чоловік, який перебував у місцях позбавлення волі, організував продаж дров за повною або частковою передоплатою на свою банківську картку.

У ході розслідування сліді встановили, що фігурант розміщував у соцмережах оголошення про продаж дров та вимагав від потенційних покупців передоплату. Таким чином він ошукав дев`ятеро людей із різних куточків України, яким завдав збитків на суму понад 50 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

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