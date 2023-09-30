У місті Часів Яр Донецької області залишаються близько тисячі людей. Опалювального сезону не буде, але у громаді до зими готуються. До повномасштабного російського вторгнення проживали 13 тисяч жителів.

Про це Суспільному Донбас повідомив начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус.

"Виходимо на закупку дров, працюємо з волонтерами, щодо пелетів та пічок-буржуйок", — розказав Чаус.

Що відомо про обстріли у місті

За словами начальника МВА, попри обстріли люди евакуюються дуже повільно, виїжджають не кожного тижня. "Обстріли не зупиняються. Прилітає постійно, щось по місту, щось поруч, але стріляють постійно.Поранених та загиблих немає. Місто постраждало дуже. Багатоповерховий фонд на всі сто відсотків. Постраждало все", — повідомив керівник громади.

Медична сфера у громаді

Як розказав Сергій Чаус, небагато медиків лишились у громаді, але вони працюють. "Є сімейний лікар, є медичні сестри. Якщо необхідно дати пігулку, або зробити крапельницю", — уточнив начальник МВА.

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