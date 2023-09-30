Упродовж 1 жовтня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність, вночі — помірний короткочасний дощ, вдень — без істотних опадів.

Про це інформують на Facebook-сторінці Івано-Франківського обласного гідрометцентру.

"Цих вихідних відбуватиметься проходження атмосферного фронту з північного заходу. Збільшення хмарності та подекуди короткочасні дощі. Спостерігається тенденція до зниження температури", — повідомляють у гідрометцентрі.

Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 10⁰ до 12⁰ тепла, вдень буде 16-18⁰ тепла. По області вночі прогнозують 9-14⁰ тепла, вдень температура повітря прогріється до 14-19⁰ тепла. У високогір’ї Карпат вночі буде 5-10⁰ тепла, вдень — 9-14⁰ тепла.

Вітер — південно-західний, 5-10 м/с. Видимість на автошляхах — добра.

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