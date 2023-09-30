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На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний водій електровелосипеда
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На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний водій електровелосипеда

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На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний водій електровелосипеда
Фото: Нацполіція Закарпаття

У місті Свалява Мукачівського району 29 вересня внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний водій електровелосипеда.

Про це повідомили на сайті Нацполіції.

За версією слідчих, 23-річний водій "SEAT Alhambra" допустив зіткнення з електровелосипедом, який рухався йому на зустріч.

На Закарпатті внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 65-річний водій електровелосипеда
Фото: Нацполіція Закарпаття

"Водія останнього, 65-річного місцевого жителя,  з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні. Його помістили до реанімаційного відділення. Однак, від отриманих травм згодом чоловік помер. Чоловік за кермом перебував тверезий. Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик", — йдеться у публікації.

Якщо провина буде доведена, то водію авто загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Слідство у справі триває.

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