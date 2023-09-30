У Дніпрі безкоштовно забезпечують гарячими обідами підопічних терцентру в усіх його відділеннях і внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляється на сайті Дніпровської міської ради.

За словами директорки Дніпровського міського територіального центру Ольги Мешко, всього у Дніпрі на обліку у терцентрі понад 11,6 тис. підопічних, з них більш ніж тисяча – переселенці.

" У терцентрі надають більше ніж 10 соціальних послуг для одиноких осіб поважного віку та з інвалідністю. Це догляд вдома, денний догляд, соціальна адаптація, екстрене (кризове) втручання, інформування тощо. Також забезпечують безкоштовними обідами. Обід складається з першої та другої страви, салату, хліба та чаю", — розповіла вона.

Ланч-бокси доставляють по домівках людей похилого віку.

Завідувачка сектору соціального захисту внутрішньо переміщених осіб департаменту соціальної політики міськради Юлія Крохмаль каже: щодня безкоштовні обіди отримують також близько двох тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Пункти, де можна поїсти, розташовані за адресами:

— вул. Володимира Моссаковського, 13-А (з 11:00 до 16:00);

— вул. Семафорна, 27 (з 11:00 до 16:00).

Попередньо необхідно отримати талони на обіди в управліннях соціального захисту населення за місцем перебування у Дніпрі.

Щоб отримати послуги терцентру, слід звернутися до відділу соцзахисту у вашому районі З собою мати паспорт та ідентифікаційний код.

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