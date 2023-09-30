Працівники Служби безпеки України викрили жителів Франківщини й Херсонщини, яких підозрюють в організації збуту наркотиків та психотропних речовин в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Підозрювані перебувають у місцях позбавлення волі.

Про це пишуть на Facebook-сторінці Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Слідчі з'ясували, що одним з організаторів "бізнесу" є засуджений прикарпатець, який відбуває покарання у виправній колонії на Волині. Його спільник — житель Херсонщини — раніше теж сидів у тому ж виправному закладі, а нині перебуває в Чернівецькому СІЗО.

До протиправної діяльності вони залучили ще сімох людей, серед яких — двоє жінок та колишній працівник одного з правоохоронних органів.

"Схема працювала так: житель Івано-Франківська відповідав за зв'язок із нарколабораторією та постачання "оптових" партій психотропів. Ще одна учасниця групи транспортувала "товар" до Чернівців, розфасовувала його і разом з іншими "колегами" займалася безпосередньо збутом", — пишуть в СБУ.

"Клієнтів" організатори шукали через особисті зв'язки у кримінальному середовищі, а також намагалися налагодити канал постачання наркотиків військовослужбовцям ЗСУ, йдеться у дописі.

Під час 17 обшуків за місцями проживання і перебування учасників схеми у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях спецпризначенці знайшли:

понад 4,5 кг амфетаміну;

приблизно 500 таблеток субітексу та канабісу;

велику суму грошей у різній валюті, ймовірно, отриману злочинним шляхом;

чорнові записи, банківські картки, мобільні телефони, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Наразі чотирьом учасникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

Наразі йдеться про повідомлення підозри іншим учасникам схеми.

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