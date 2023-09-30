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На Черкащині знайшли кімнату мірошника, яка розташована під млином
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На Черкащині знайшли кімнату мірошника, яка розташована під млином

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На Черкащині знайшли кімнату мірошника, яка розташована під млином
Андрій Яровий

На Черкащині знайшли кімнату мірошника, яка розташована під млином. Сам млин планують зробити музеєм.

Про це Суспільному повідомив фахівець з 3D-сканування ГО "Україна Інкогніта" Андрій Яровий.

Кімнату виявили під час експедиції для обстеження млина, розповів Андрій Яровий. Він разом з краєзнавцем Романом Маленковим та архітектором Анатолієм Ізотовим фіксував обміри цієї історичної дерев'яної будівлі, що належить до побутової архітектури.

На Черкащині знайшли кімнату мірошника, яка розташована під млином
Фото / Андрій Яровий

"Під час знімання і дослідження вітряка у селі Шевченкове Черкаської області, нам повідомили про існування кімнати мірошника, що знаходиться досі під млином. Кімнату використовували для зберігання обладнання, як склад зерна, борошна та навіть відпочинку самих працівників в час жнив, коли працювали цілими днями і ночами. Зараз цей підземний простір заховали чи то законсервували від різних поціновувачів нестандартних та маргінальних відпочинків", — розповів він.

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