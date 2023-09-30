ДТП по вулиці Франтішка Крала сталася вранці 30 вересня. За версією поліції, 41-річний водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на 12-річного хлопця, який переходив дорогу.
Про аварію повідомили у Нацполіції.
"Водій Daewoo Sens скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Дитину з численними травмами доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння Кримінального кодексу.
Нині вирішують питання про затримання чоловіка.
Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube