ДТП по вулиці Франтішка Крала сталася вранці 30 вересня. За версією поліції, 41-річний водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на 12-річного хлопця, який переходив дорогу.

Про аварію повідомили у Нацполіції.

"Водій Daewoo Sens скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Дитину з численними травмами доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу.

Нині вирішують питання про затримання чоловіка.

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