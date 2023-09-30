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У Харкові водій напідпитку наїхав на 12-річного хлопця: дитину шпиталізували — поліція
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У Харкові водій напідпитку наїхав на 12-річного хлопця: дитину шпиталізували — поліція

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У Харкові водій напідпитку наїхав на 12-річного хлопця: дитину шпиталізували — поліція
ДТП у Харкові, 30 вересня 2023 року. Фото: поліція Харківської області

ДТП по вулиці Франтішка Крала сталася вранці 30 вересня. За версією поліції, 41-річний водій у стані алкогольного сп'яніння наїхав на 12-річного хлопця, який переходив дорогу.

Про аварію повідомили у Нацполіції.

"Водій Daewoo Sens скоїв наїзд на 12-річного хлопця, який переходив дорогу. Дитину з численними травмами доставили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння Кримінального кодексу.

Нині вирішують питання про затримання чоловіка.

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