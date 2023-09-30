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Кинув голуба об землю: правоохоронці відкрили кримінальне провадження на 15-річного чернігівця
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Кинув голуба об землю: правоохоронці відкрили кримінальне провадження на 15-річного чернігівця

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Кинув голуба об землю: правоохоронці відкрили кримінальне провадження на 15-річного чернігівця
ФОТО: скрін з відео у соцмережах

Поліцейські відкрили кримінальне провадження на 15-річного чернігівця, який кинув голуба об землю. Такі дії призвели до смерті птаха. Відео на якому хлопець жорстоко поводився з голубом з'явилося у Інтернеті.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області у своєму Telegram-каналі.

Правоохоронці встановили всіх учасників інциденту. Наразі триває робота з неповнолітніми та їх батьками.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 299 ККУ (жорстоке поводження з тваринами).

Досудове розслідування триває.

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