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Переселенці з Івано-Франківська та трьох громад можуть скористатися послугою соціального таксі від "Карітасу": де саме
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Переселенці з Івано-Франківська та трьох громад можуть скористатися послугою соціального таксі від "Карітасу": де саме

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Соціальне таксі від Карітасу
Фото ілюстративне: Суспільне Івано-Франківськ

Переселенці з Івано-Франківська та трьох громад — Калуської, Долинської й Болехівської — можуть скористатися послугою соціального таксі від благодійного фонду "Карітас Івано-Франківськ".

Про це пишуть на Facebook-сторінці організації.

За потреби людей можуть відвезти до медичних, реабілітаційних чи соціально значущих установ. Послуга доступна у межах проєкту "Захист внутрішньо переміщених осіб в Івано-Франківській області".

Хто може скористатися соціальним таксі для розв'язання соціальних питань:

  • діти з інвалідністю та люди з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. Також ті, хто не може ходити самостійно або пересувається за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних засобів реабілітації.

Куди можна дістатися за допомогою соціального транспорту:

  • в органи соціального захисту населення, ЦНАП;
  • в органи виконавчої влади;
  • на автовокзали та залізничні вокзали;
  • у банківські установи;
  • у лікарні, лікувально-профілактичні, санітарно-оздоровчі чи реабілітаційні установи, протезно-ортопедичні підприємства;
  • центри правової допомоги.

Для отримання докладнішої інформації про транспортні послуги звертайтеся за номерами "гарячої" лінії проєкту: 0 800 335 789, +38 067 276 94 73.

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